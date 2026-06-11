Agenda de actos del papa León XIV en Canarias el 12 de junio: horarios, calles cortadas y alternativas de tráfico

El viernes 12 de junio es el segundo día del papa León XIV en Canarias. Su última parada es Santa Cruz de Tenerife. Tras el aterrizaje en el aeropuerto internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos, el pontífice mantendrá un encuentro con los migrantes del centro Las Raíces. A continuación, el mandatario de la Iglesia Católica participará en otro acto dedicado a las experiencias de integración de las personas migrantes en la plaza del Cristo de La Laguna.

La jornada de León XIV continúa con la celebración de una santa misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Posteriormente, el papa se trasladará al aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos para la ceremonia oficial de despedida, en la que estará presente el rey Felipe VI. Tras concluir su visita a Canarias, León XIV emprenderá el viaje de regreso a Roma desde Tenerife Norte. Su llegada está prevista al aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino, donde terminará su viaje apostólico por el archipiélago canario.

Agenda y horario de actos del Papa hoy en Tenerife 08.30 horas (hora insular): traslado del papa León XIV al aeropuerto de Gando para poner rumbo a Tenerife.

09.10 horas (hora insular): llegada del pontífice al aeropuerto internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos.

09.30 horas (hora insular): encuentro con los migrantes del centro Las Raíces.

10.10 horas (hora insular): encuentro con las realidades de integración de los migrantes en la plaza del Cristo de La Laguna.

12.15 horas (hora insular): santa misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

14.30 horas (hora insular): ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos, con la presencia del rey Felipe VI.

15.00 horas (hora insular): salida del avión hacia Roma desde el aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos.

20.15 horas (hora insular): llegada de León XIV al aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino.

Calles cortadas y alternativas de tráfico La salida del papa León XIV de Gran Canaria y su posterior visita a Tenerife obligarán a aplicar importantes restricciones de tráfico durante la jornada del 12 de junio. En Gran Canaria se realizarán cortes dinámicos en la GC-1 en sentido sur durante su traslado al aeropuerto de Gando. Además, se producirá el cierre temporal del túnel de San José. En Tenerife, el operativo comenzará a primera hora de la mañana con restricciones en varias carreteras del entorno de La Laguna y Santa Cruz. Se verán afectadas la TF-24, la TF-13 y distintos tramos de la TF-5, donde se establecerán cortes dinámicos y se cerrarán accesos e incorporaciones en función de los desplazamientos del pontífice. También se prohibirá la circulación de vehículos de mercancías de más de 7,5 toneladas y de aquellos que transporten mercancías peligrosas en las principales vías afectadas de ambas islas. También se suspenderán temporalmente las obras que puedan dificultar la circulación y se reservará un carril de la TF-4 para vehículos autorizados y autobuses. ““