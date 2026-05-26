El Gobierno declara la visita del papa León XIV a España "acontecimiento de excepcional interés público"

El Consejo de Ministro ha aprobado este martes un real decreto ley que declara la visita del papa León XIV a España "acontecimiento de excepcional interés público". Es una figura que está prevista para conmemorar efemérides o impulsar proyectos culturales, deportivos y sociales de gran relevancia.

Permite así la aplicación de deducciones fiscales a los patrocinadores del viaje que el pontífice realizará a España del 6 al 12 de junio, con paradas en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

Los beneficios fiscales a estos acontecimientos de interés público están regulados en la Ley de Mecenazgo de 2002, donde se determinan las características de los programas de apoyo correspondientes.

Esta norma establece la creación mediante ley de un consorcio o un órgano administrativo encargado de ejecutar el programa, con participación de las administraciones afectadas y que se encargará de determinar los beneficios fiscales aplicables y certificar que los gastos e inversiones son adecuados a los objetivos del programa.

Podrán disfrutar estos beneficios las empresas patrocinadoras o colaboradoras del evento, con deducciones en el impuesto de sociedades y bonificaciones en diversos tributos y tasas