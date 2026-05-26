El tiempo en España, martes 26 de mayo: siguen las temperaturas de pleno verano en buena parte del país

El episodio de calor intenso que vive España no da tregua. Las temperaturas permanecerán en valores elevados para la época en amplias zonas del país, superándose los 34-36 grados en el cuadrante suroeste peninsular, regiones del Cantábrico, Ebro y Canarias orientales, y alcanzando los 39 de máxima en Badajoz.

Los termómetros aumentarán en Canarias, sin esperarse grandes cambios en la Península ni en Baleares, salvo descensos de las máximas en el norte de Galicia y Cantábrico occidental y un descenso ligero de las mínimas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Estabilidad generalizada En cuanto al estado del cielo, se prevé que la dana que afectó al noroeste peninsular en días previos tienda a rellenarse y a alejarse, quedando con ello una situación de estabilidad generalizada en el país. Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, y de nubes bajas en litorales de Galicia, Cataluña y norte de Baleares que podrían dar lugar a brumas o nieblas costeras. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución dispersa en montañas del centro y norte, con posibilidad de algún chubasco aislado en el Pirineo y el Sistema Central. En Canarias, intervalos de nubes medias y altas con algún chubasco en las islas montañosas. Calima en Canarias, más abundante en las islas orientales y también posible en el oeste de la Península Temperaturas máximas este miércoles en España EL TIEMPO TVE