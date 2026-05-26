El tiempo en España, martes 26 de mayo: siguen las temperaturas de pleno verano en buena parte del país
- En Badajoz se alcanzarán los 39 grados, temperaturas mucho más altas de lo habitual en mayo
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El episodio de calor intenso que vive España no da tregua. Las temperaturas permanecerán en valores elevados para la época en amplias zonas del país, superándose los 34-36 grados en el cuadrante suroeste peninsular, regiones del Cantábrico, Ebro y Canarias orientales, y alcanzando los 39 de máxima en Badajoz.
Los termómetros aumentarán en Canarias, sin esperarse grandes cambios en la Península ni en Baleares, salvo descensos de las máximas en el norte de Galicia y Cantábrico occidental y un descenso ligero de las mínimas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Estabilidad generalizada
En cuanto al estado del cielo, se prevé que la dana que afectó al noroeste peninsular en días previos tienda a rellenarse y a alejarse, quedando con ello una situación de estabilidad generalizada en el país. Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, y de nubes bajas en litorales de Galicia, Cataluña y norte de Baleares que podrían dar lugar a brumas o nieblas costeras.
Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución dispersa en montañas del centro y norte, con posibilidad de algún chubasco aislado en el Pirineo y el Sistema Central. En Canarias, intervalos de nubes medias y altas con algún chubasco en las islas montañosas. Calima en Canarias, más abundante en las islas orientales y también posible en el oeste de la Península
El pico de calor, entre miércoles y viernes
La Aemet ha avanzado que el pico de este episodio de calor se espera entre miércoles y viernes con máximas generalizadas de 36-38ºC en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Ebro, que localmente podrían llegar a 40ºC. A partir del miércoles también se esperan noches tropicales generalizadas en el suroeste peninsular.
Este episodio de calor "muy intenso y prolongado" dejará valores plenamente veraniegos en casi toda España, pero sin ser una ola de calor en sentido estricto.
Pese a la intensidad y persistencia del episodio, Aemet ha explicado que "no puede hablarse de una ola de calor en sentido estricto, ya que para ello sería necesario alcanzar temperaturas todavía más elevadas". Aun así, ha incidido en que tanto las temperaturas diurnas como las nocturnas serán "propias de pleno verano" en buena parte del país.
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