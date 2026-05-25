La Policía apunta al domicilio de Zapatero como espacio de "instrucciones" de "mayor sensibilidad" en la trama Plus Ultra
- La UDEF considera que más allá de su oficina, la casa de Zapatero dispondría de mayor "control de la información"
- Los agentes hablan de "una estructura funcional distribuida" con dos sedes claras: su oficina y su domicilio
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional apunta al domicilio del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como "un espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad" en la trama Plus Ultra.
En este sentido, los agentes consideran que el núcleo de planificación y dirección "no se circunscribirían tan solo al ámbito de la oficina, sino que se desplazaría al entorno de su domicilio". Según la UDEF, en la casa del expresidente se "dispondría de mayor reserva y control de la información".
En el informe, la UDEF explica que se deduce una "estructura funcional distribuida" que "se fraguaría de forma complementaria en la oficina y en su domicilio". De este modo, precisa la Policía Nacional, la oficina serviría como "canal de comunicación formal" a través de Gertrudis, la secretaria del expresidente.
En otro punto del documento se refuerza la idea de que el domicilio del expresidente era una de las supuestas bases de esta trama. "Por esa estructura dual de funcionamiento observada, donde consta que tanto en la recepción de envíos, como en la emisión de facturas a ANÁLISIS RELEVANTE figura su domicilio particular, lo que evidencia que su ámbito de actuación operativa trasciende de la oficina, configurándose ese ámbito como una extensión natural de la esfera de control", asegura la UDEF.
Esta información contrasta con el hecho de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal pidió al juez José Luis Calama que ordenara el registro de la casa, pero el instructor lo rechazó. En cambio, sí que ordenó el registro de su oficina, en la que los agentes han encontrado varios documentos y decenas de joyas.
Decenas de joyas encontradas en la oficina del expresidente
Cuando la UDEF llegó a registrar el pasado martes el despacho del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, los agentes encontraron escondidas en la caja fuerte más de medio centenar de joyas. Según detalla uno de los anexos del sumario al que ha tenido acceso RTVE, los agentes llegaron al despacho pasadas las ocho de la mañana del martes 19 de mayo y les abrió la puerta de la oficina la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar. Posteriormente, acudió una trabajadora que se identificó como trabajadora de la oficina y con el nombre de Judith.
Fue durante ese registro, cuando los agentes de la Policía Nacional encontraron multitud de collares con piedras preciosas de diferentes colares, sortijas, pulseras, relojes, cadenas, pendientes y sortijas, entre otras piezas. Uno de esos collares era dorado con una placa en la que podía leerse "José Luis R.Z".
La secretaria del expresidente del Gobierno aseguró que la caja fuerte que contenía tantas joyas era "de la vivienda" de Zapatero y de su mujer y que algunas de las joyas encontradas "eran herencias" de ella y "regalos de viajes".