La Policía apunta al domicilio de Zapatero como espacio de "instrucciones" de "mayor sensibilidad" en la trama Plus Ultra

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional apunta al domicilio del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como "un espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad" en la trama Plus Ultra.

En este sentido, los agentes consideran que el núcleo de planificación y dirección "no se circunscribirían tan solo al ámbito de la oficina, sino que se desplazaría al entorno de su domicilio". Según la UDEF, en la casa del expresidente se "dispondría de mayor reserva y control de la información".

En el informe, la UDEF explica que se deduce una "estructura funcional distribuida" que "se fraguaría de forma complementaria en la oficina y en su domicilio". De este modo, precisa la Policía Nacional, la oficina serviría como "canal de comunicación formal" a través de Gertrudis, la secretaria del expresidente.

En otro punto del documento se refuerza la idea de que el domicilio del expresidente era una de las supuestas bases de esta trama. "Por esa estructura dual de funcionamiento observada, donde consta que tanto en la recepción de envíos, como en la emisión de facturas a ANÁLISIS RELEVANTE figura su domicilio particular, lo que evidencia que su ámbito de actuación operativa trasciende de la oficina, configurándose ese ámbito como una extensión natural de la esfera de control", asegura la UDEF.

Esta información contrasta con el hecho de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal pidió al juez José Luis Calama que ordenara el registro de la casa, pero el instructor lo rechazó. En cambio, sí que ordenó el registro de su oficina, en la que los agentes han encontrado varios documentos y decenas de joyas.