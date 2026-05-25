Madrid despliega 14.000 agentes por la visita del papa en el mayor dispositivo de seguridad de su historia
- El delegado del Gobierno advierte de un "contexto complejo" con alerta 4 y posibles riesgos de grupos radicales
- La Policía vigilará la concentración de "nostálgicos" del Valle de los Caídos frente a la Nunciatura Apostólica
A doce días de que el papa León XIV aterrice en España, las autoridades han diseñado un despliegue sin precedentes para blindar la capital durante las "96 horas y 40 minutos" que el pontífice pasará en la ciudad entre el 6 y el 9 de junio.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha confirmado que se movilizarán 14.000 efectivos, una cifra que supera la de la histórica cumbre de la OTAN de 2022 y que convierte este operativo en "la mayor movilización policial de la historia".
El contingente de seguridad estará integrado por 9.700 agentes de la Policía Nacional, aproximadamente 625 de la Guardia Civil y 4.000 efectivos de la Policía Municipal de Madrid. Martín ha calificado este operativo como un "enorme desafío", asegurando que todas las instituciones trabajan para que el viaje apostólico sea "todo un éxito".
El mando operativo se centralizará en la sede de la Policía Nacional, donde se coordinarán todas las entidades implicadas para afrontar cualquier riesgo derivado del evento.
Amenazas y riesgos detectados
La seguridad se ha diseñado teniendo en cuenta un "contexto complejo y preocupante" a nivel internacional, marcado por el nivel 4 de alerta terrorista en España. El delegado del Gobierno ha subrayado que "hay que estar preparados para actuar ante cualquier situación", mencionando específicamente riesgos vinculados a "grupos radicales".
Además, se vigilará una concentración de "nostálgicos" del Valle de los Caídos prevista para el domingo frente a la Nunciatura, la cual Martín ha afirmado que se gestionará "con normalidad".
La afluencia de fieles supone otro reto logístico mayúsculo. Con 350.000 peregrinos ya registrados, los organizadores estiman que la cifra real se triplicará, alcanzando el millón de asistentes en la misa de la plaza de Cibeles el domingo 7 y medio millón en la vigilia de la plaza de Lima el sábado 6.
Ante esta "afección significativa", Francisco Martín ha lamentado que el Ayuntamiento de Madrid aún no haya facilitado su plan de movilidad, instándoles a que sea "definido y puesto a disposición de los ciudadanos" con urgencia.
Dulce conmemorativo y transporte público tematizado
La Asociación de Pasteleros Artesanos de Madrid elaborará un dulce conmemorativo por la visita de León XIV. Además, se ofrecerán menús especiales para periodistas y una muestra de quince dulces tradicionales de la región, como las rosquillas de San Isidro o las bizcotelas de El Escorial.
La Comunidad lanzará 500.000 tarjetas multiviaje con un diseño exclusivo del papa. Metro de Madrid pondrá en circulación un tren vinilado en la línea 4 y los autobuses interurbanos lucirán fotografías alusivas. Se repartirán también 11.500 sombreros entre los asistentes para combatir el calor durante los eventos al aire libre.