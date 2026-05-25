Madrid despliega 14.000 agentes por la visita del papa en el mayor dispositivo de seguridad de su historia

A doce días de que el papa León XIV aterrice en España, las autoridades han diseñado un despliegue sin precedentes para blindar la capital durante las "96 horas y 40 minutos" que el pontífice pasará en la ciudad entre el 6 y el 9 de junio.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha confirmado que se movilizarán 14.000 efectivos, una cifra que supera la de la histórica cumbre de la OTAN de 2022 y que convierte este operativo en "la mayor movilización policial de la historia".

El contingente de seguridad estará integrado por 9.700 agentes de la Policía Nacional, aproximadamente 625 de la Guardia Civil y 4.000 efectivos de la Policía Municipal de Madrid. Martín ha calificado este operativo como un "enorme desafío", asegurando que todas las instituciones trabajan para que el viaje apostólico sea "todo un éxito".

El mando operativo se centralizará en la sede de la Policía Nacional, donde se coordinarán todas las entidades implicadas para afrontar cualquier riesgo derivado del evento.