La misa del Corpus de León XIV en Madrid: 460.000 hostias consagradas, presbiterio en Cibeles y procesión a Gran Vía

La misa que presidirá el papa León XIV el domingo 7 de junio a las 9:30 en Madrid para celebrar la festividad del Corpus Christi reunirá 500 sacerdotes y 1.800 ministros extraordinarios. La Comisión de Liturgia del comité organizador de la Archidiócesis de Madrid ha diseñado un plan estratégico por el que podrán repartir hasta 460.000 hostias consagradas.

La liturgia se celebrará en un escenario a modo de presbiterio (área que rodea el altar mayor de forma elevada) delante de la fachada principal del Palacio de Cibeles y, tras la comunión, tendrá lugar la procesión con el Santísimo Sacramento y se impartirá la bendición con el mismo.

Ante la gran asistencia que se espera, hasta 1,5 millones de fieles, está previsto que utilicen 2.300 píxides (recipientes para la comunión) con 200 hostias en cada una. Además, se instalarán más de 50 pantallas gigantes y decenas de kilómetros de vallas para garantizar la seguridad.

El reparto de la comunión Para la inmensa tarea de repartir las hostias consagradas, los ministros extraordinarios saldrán desde seis iglesias cercanas a la plaza de Cibeles, en las que esa mañana se oficiará una misa en cada una de ellas para consagrar las hostias, con la asistencia de los propios ministros que las distribuirán. Se trata de la parroquia de San José (en la calle de Alcalá 43), la basílica de Jesús de Medinaceli (Plaza de Jesús, 2), la parroquia de San Jerónimo el Real (calle de Moreto, 4), la parroquia de San Manuel y San Benito (calle de Alcalá, 83), la parroquia de Santa Bárbara (calle del General Castaños, 2) y el Centro Cultural de la Villa (plaza de Colón, 4). Para aquellas personas a las que no les sea posible recibir la comunión en el lugar en el que se encuentren, estas seis iglesias permanecerán abiertas hasta las 14:00 horas, incluida la comunión para celiacos. A los 2.300 ministros que distribuirán la comunión les acompañarán otros tantos voluntarios, que en el momento en que comulgue el papa abrirán unos paraguas blancos para señalar la presencia de la comunión. Viaje papal a España: León XIV hablará en el Congreso y visitará una cárcel y el puerto canario de Arguineguín Daniel Herrero