La organización del viaje del papa a España lanza el catálogo de productos oficiales para sufragar la visita

A menos de un mes para que el papa León XIV comience su viaje apostólico por España, la organización ha hecho pública la disponibilidad del catálogo oficial de artículos conmemorativos.

Según detalla la nota de prensa de la organización, la iniciativa tiene como objetivo principal que los beneficios obtenidos se destinen de forma íntegra a sufragar los elevados costes de organización y logística que conlleva un desplazamiento de estas características.

Estos son algunos de los productos oficiales de la visita del papa a España. SANTIAGO RIESCO PEREZ

La colección, que ya puede adquirirse a través de canales digitales y que llegará a puntos de venta físicos a partir del 29 de mayo, se compone de más de una quincena de productos diseñados con la identidad visual de la visita.

El despliegue físico se centrará en las ciudades que recibirán al pontífice, como Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife, extendiéndose también su venta en locales físicos a otras localidades como Zaragoza y Pamplona.

Variedad de productos y horquilla de precios El catálogo ha sido diseñado para ser accesible a todos los públicos, con una oferta que incluye desde pequeños recuerdos hasta prendas textiles. Entre los artículos disponibles se encuentran tazas, camisetas, polos, gorras, abanicos, botellas reutilizables y pulseras (de tela, silicona y luminosas). También se han puesto a la venta banderas, llaveros y chapas conmemorativas. Productos oficiales para sufragar la visita del papa a España. SANTIAGO RIESCO PEREZ En cuanto a los precios, la horquilla de la colección es amplia para facilitar la colaboración de los fieles. Los artículos más sencillos, como las pulseras y chapas, parten de precios populares, mientras que los artículos de mayor coste, como los polos textiles o las botellas de diseño, completan el catálogo. Todos los objetos incorporan elementos gráficos exclusivos de este viaje histórico.