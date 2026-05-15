La organización del viaje del papa a España lanza el catálogo de productos oficiales para sufragar la visita
- Los beneficios se destinarán íntegramente a los gastos logísticos del viaje que comienza el 6 de junio
- La colección incluye artículos religiosos elaborados por siete conventos de clausura españoles
A menos de un mes para que el papa León XIV comience su viaje apostólico por España, la organización ha hecho pública la disponibilidad del catálogo oficial de artículos conmemorativos.
Según detalla la nota de prensa de la organización, la iniciativa tiene como objetivo principal que los beneficios obtenidos se destinen de forma íntegra a sufragar los elevados costes de organización y logística que conlleva un desplazamiento de estas características.
La colección, que ya puede adquirirse a través de canales digitales y que llegará a puntos de venta físicos a partir del 29 de mayo, se compone de más de una quincena de productos diseñados con la identidad visual de la visita.
El despliegue físico se centrará en las ciudades que recibirán al pontífice, como Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife, extendiéndose también su venta en locales físicos a otras localidades como Zaragoza y Pamplona.
Variedad de productos y horquilla de precios
El catálogo ha sido diseñado para ser accesible a todos los públicos, con una oferta que incluye desde pequeños recuerdos hasta prendas textiles.
Entre los artículos disponibles se encuentran tazas, camisetas, polos, gorras, abanicos, botellas reutilizables y pulseras (de tela, silicona y luminosas). También se han puesto a la venta banderas, llaveros y chapas conmemorativas.
En cuanto a los precios, la horquilla de la colección es amplia para facilitar la colaboración de los fieles. Los artículos más sencillos, como las pulseras y chapas, parten de precios populares, mientras que los artículos de mayor coste, como los polos textiles o las botellas de diseño, completan el catálogo. Todos los objetos incorporan elementos gráficos exclusivos de este viaje histórico.
Veinte puntos de venta
A partir de la última semana de mayo, la venta se reforzará con veinte puntos físicos situados en grandes superficies comerciales de las ciudades citadas.
En el caso de Madrid, la distribución será especialmente intensa con diez centros habilitados en distritos como Castellana, Goya o Preciados.
Como particularidad, la organización ha señalado que determinados artículos, como la pulsera luminosa, solo podrán adquirirse de forma presencial en los establecimientos de la capital.
Apoyo a los monasterios de clausura
Además de la línea de productos industriales, la organización ha incluido una serie de decenarios artesanales con cuentas de madera. Estas piezas han sido elaboradas íntegramente en siete monasterios de clausura españoles, entre los que se encuentran el de las Carmelitas Descalzas de Zarautz, las Dominicas de Olmedo o las Cistercienses de Casarrubios del Monte.
Esta colaboración, realizada a través de Contemplare, una fundación especializada en la vida contemplativa, permite que el sostenimiento de la visita del papa León XIV revierta también en el mantenimiento de estas comunidades religiosas. Los decenarios se presentan como una opción que aúna la artesanía tradicional con la espiritualidad del viaje apostólico.