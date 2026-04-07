La visita del papa a España costará más de 15 millones de euros y tendrá actos gratuitos con inscripción previa

El papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio en un viaje oficial que recorrerá las ciudades de Madrid, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Según han informado este martes los coordinadores nacionales de la visita, la organización estima que el coste total del evento superará los 15 millones de euros. Por el momento, la Iglesia española ya tiene cubierta la mitad de la financiación necesaria para un despliegue que incluye la instalación de más de 50 pantallas gigantes, decenas de kilómetros de vallas y la movilización de 6.000 aseos químicos.

La asistencia a todos los actos será gratuita, aunque los fieles que deseen asistir deberán inscribirse previamente, de manera individual o a través de grupos como parroquias o colegios, para facilitar la previsión logística. El sistema de inscripción se abrirá en la web oficial (www.conelpapa.es) en cuanto la Santa Sede lo autorice. No obstante, los coordinadores han precisado que también será posible acudir a los eventos en espacios abiertos sin estar inscrito.

Financiación, transparencia y benefactores Para costear el viaje, la Iglesia cuenta con aportaciones de fieles, empresas y administraciones públicas, y ha solicitado al Gobierno que la visita sea declarada Acontecimiento de Excepcional Interés Público para favorecer el patrocinio. En este contexto, se ha dado a conocer que los grandes benefactores que aporten entre 500.000 y un millón de euros podrán disfrutar de un saludo privado con el pontífice, una medida que la organización considera "razonable" como gesto de agradecimiento. Las declaraciones de la Renta a favor de la Iglesia siguen subiendo y este año recauda 358 millones RTVE.es / AGENCIAS Para asegurar la gestión de los fondos, todos los movimientos económicos estarán auditados por la consultora Ernst & Young (EY). Además, se ha diseñado un sistema de transparencia que exige la presentación de varios presupuestos y procesos de licitación abierta para los contratos de mayor cuantía.