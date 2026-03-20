En directo: Los reyes se reúnen con el papa León XIV en el Vaticano en una audiencia previa a su viaje a España

El papa León XIV se reúne este viernes en audiencia en su biblioteca privada del Vaticano con los reyes Felipe VI y Letizia a menos de tres meses del viaje que el pontífice va a hacer a España, según ha confirmado la Casa Real. Tras este encuentro, Felipe VI tomará posesión de su cargo de protocanónigo de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma en una ceremonia histórica.

En la reunión, que ha comenzado puntualmente a las 10:30 horas como estaba previsto, los reyes están abordando los detalles de cómo será su próximo viaje a España. Ambos han sido recibidos con honores por la Guardia suiza a su llegada al patio de San Dámaso, informa Lucía Yeste, enviada especial de RNE.

El rey Felipe, en el centro, y la reina Letizia son recibidos por el vicario de la Casa Pontificia, el padre Edward Daniang Daleng, en el patio de San Dámaso. Andrew Medichini Andrew Medichini

Después de este primer encuentro oficial con el papa, Felipe VI y Letizia, que han viajado acompañados por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se reunirán también con el secretario de estado del Vaticano Pietro Parolin.

“🔴 Los reyes se reúnen en el Vaticano con el papa León XIV con la vista puesta en la próxima visita del Santo Pontífice a España en junio



▪️Los monarcas mantendrán además un encuentro con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin



🎙️ @LuciaYeste pic.twitter.com/uMsLi0cuvi“ — Radio 5 (@radio5_rne) March 20, 2026

Esta reunión de los reyes —que se encuentran en Roma desde la pasada tarde— es el primer encuentro oficial con León XIV desde su elección como Pontífice el pasado 8 de mayo de 2025, tras el fallecimiento del papa Francisco. Si bien, los reyes ya mantuvieron un encuentro con el pontífice en mayo de 2025, tras la misa de inicio del Pontificado en la Basílica de San Pedro, en el que le invitaron a visitar España.

Los reyes Felipe y Letizia saludan al papa León XIV tas la misa de inicio de su pontificado en Roma. EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

León XIV será el primer papa que viajará España durante el reinado de Felipe VI. Será una visita apostólica que tendrá lugar del 6 al 12 de junio de este año y en la que recorrerá Madrid, Barcelona y Canarias, a falta de conocer la agenda oficial del viaje.

Será la primera visita de un papa a España en 15 años, tras la de Benedicto XVI en 2011 y responde a la invitación oficial del rey Felipe VI y de la Conferencia Episcopal Española (CEE), según precisa la Casa Real.

Felipe VI tomará posesión como protocanónigo de Santa María la Mayor Tras la reunión con el pontífice, el rey Felipe VI tomará posesión de su cargo de protocanónigo de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma —en una ceremonia prevista a partir de las 12:30 horas— una distinción que tiene sus raíces en el vínculo histórico entre la Basílica y la Corona de España. Esta basílica papal está ligada a la Monarquía española desde tiempos de Carlos I, que gobernó en el siglo XVI aunque incluso antes los Reyes Católicos contribuyeron económicamente al embellecimiento del lugar, según señala la Casa Real en un comunicado. La Ciudad Eterna era el epicentro del poder espiritual de la cristiandad y la Monarquía hispánica ejercía como la gran defensora del catolicismo, según señala la Casa Real, y ello derivó en una alianza muy potente entre el Papado y la Corona, en un tiempo en el que los cismas en el seno de la Iglesia la debilitaban. Un siglo después, el 7 de octubre de 1647, el Papa Inocencio X, tras una petición del rey Felipe IV, instituyó mediante la Constitución apostólica Sacri Apostolatus la llamada Obra Pía de Santa María la Mayor. Era un acuerdo por el que, a cambio de una renta anual al cabildo de la basílica, se tenían que celebrar oraciones y actos litúrgicos en honor de la Corona hispánica. Desde entonces, los sucesivos monarcas españoles se han convertido en benefactores del templo y han contribuido a la realización de obras de restauración y mejora, entre otros. De hecho, una estatua de Felipe IV diseñada por Gian Lorenzo Bernini destaca en el atrio de la basílica.