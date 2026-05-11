El debate final de las elecciones de Andalucía del 17M: horario y dónde ver

Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía con representación en el Parlamento autonómico, Juanma Moreno (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía) se enfrentan este lunes en el debate electoral final por las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

El debate se podrá seguir en directo a partir de las 21:45 horas a través del Canal 24 horas, en La 1 en desconexión para Andalucía, en Radio 5 y RTVE Play. Los encargados de moderar este debate, organizado por Canal Sur, serán los periodistas Fernando García y Blanca Rodríguez.

A partir de las 23:15 arrancará el programa especial de análisis en el Canal 24 horas y en RTVE Play, conducido por el presentador y director de La noche en 24 horas, Xabier Fortes y Laura Clavero, que contará con cuatro tertulianos y un entrevistado.

¿Cuáles serán los bloques temáticos? Los cinco candidatos llegarán entre las 20:15 y las 20:55 horas, cada diez minutos y en orden de menor a mayor representación parlamentaria, por lo que el primero en entrar en será el candidato de Adelante Andalucía y el último el del PP. Con una duración total de 90 minutos, el debate dará comienzo con el minuto de plata. Los candidatos intervendrán en tres bloques temáticos, de 25 minutos de duración cada uno y cinco minutos de descanso tras el segundo bloque. En un primer bloque los candidatos abordarán la Economía y el empleo, en el segundo la Política social, sanidad, vivienda, igualdad, educación y dependencia y por último la Financiación autonómica, Andalucía en España y en Europa, transparencia y buena gobernanza. Cada candidato dispondrá de cinco minutos en cada uno de estos tres bloques. El debate se cerrará con una última ronda de un minuto.