Elecciones Andalucía 2026: Permisos laborales para ir a votar y cuántas horas libres te corresponden según tu jornada

Andalucía acudirá a las urnas el próximo 17 de mayo para elegir a sus nuevos representantes en el parlamento autonómico. Están convocados más de seis millones de andaluces, que tendrán que decidir si vuelven a otorgar su confianza mayoritaria en el popular Juanma Moreno o bien si optan por un Gobierno distinto.

Se avanza en los preparativos de estos comicios y algunas de las dudas que surgen tienen que ver con los permisos laborales y las horas libres que le corresponden a una persona para ir a votar si la jornada electoral le coincide con tiempo de trabajo. En ese sentido, la Junta de Andalucía ya ha fijado las normas que deben regir la jornada del 17 de mayo en esta materia.

Permisos retribuidos Concretamente, la Junta de Andalucía ha publicado un decreto que regula con precisión cuánto tiempo retribuido se puede solicitar en cada caso. En el caso de las personas trabajadoras por cuenta ajena y al personal de la administración pública que su jornada laboral coincida con la apertura de los colegios electoral, tendrán derecho a acogerse a un permiso retribuido. En el caso de que la jornada laboral y el horario de votación coincida en más de seis horas, el permiso retribuido será de cuatro horas. Si el tiempo coincide entre cuatro y seis horas, el permiso retribuido pasa a ser de tres horas. Elecciones en Andalucía: calendario y fechas clave en los comicios Mª Carmen Cruz Martín Si la coincidencia es de dos a cuatro horas, el permiso retribuido pasa a ser de dos horas; y finalmente, las personas que su jornada laboral coincida con los horarios de apertura de los colegios en menos de dos horas no tendrán ningún tipo de permiso. Asimismo, este decreto contiene regulados los permisos para aquellas personas que puedan tener dificultades para votar presencialmente el 17 de mayo. En el caso de que opten por el voto por correo, los permisos retribuidos son los mismos que los explicados anteriormente para solicitar la documentación y completar todos los pasos.