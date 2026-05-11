Elecciones Andalucía 2026: Permisos laborales para ir a votar y cuántas horas libres te corresponden según tu jornada
- La Junta de Andalucía ha publicado un decreto que regula con precisión cuánto tiempo retribuido se puede solicitar
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Andalucía acudirá a las urnas el próximo 17 de mayo para elegir a sus nuevos representantes en el parlamento autonómico. Están convocados más de seis millones de andaluces, que tendrán que decidir si vuelven a otorgar su confianza mayoritaria en el popular Juanma Moreno o bien si optan por un Gobierno distinto.
Se avanza en los preparativos de estos comicios y algunas de las dudas que surgen tienen que ver con los permisos laborales y las horas libres que le corresponden a una persona para ir a votar si la jornada electoral le coincide con tiempo de trabajo. En ese sentido, la Junta de Andalucía ya ha fijado las normas que deben regir la jornada del 17 de mayo en esta materia.
Permisos retribuidos
Concretamente, la Junta de Andalucía ha publicado un decreto que regula con precisión cuánto tiempo retribuido se puede solicitar en cada caso. En el caso de las personas trabajadoras por cuenta ajena y al personal de la administración pública que su jornada laboral coincida con la apertura de los colegios electoral, tendrán derecho a acogerse a un permiso retribuido.
En el caso de que la jornada laboral y el horario de votación coincida en más de seis horas, el permiso retribuido será de cuatro horas. Si el tiempo coincide entre cuatro y seis horas, el permiso retribuido pasa a ser de tres horas.
Si la coincidencia es de dos a cuatro horas, el permiso retribuido pasa a ser de dos horas; y finalmente, las personas que su jornada laboral coincida con los horarios de apertura de los colegios en menos de dos horas no tendrán ningún tipo de permiso.
Asimismo, este decreto contiene regulados los permisos para aquellas personas que puedan tener dificultades para votar presencialmente el 17 de mayo. En el caso de que opten por el voto por correo, los permisos retribuidos son los mismos que los explicados anteriormente para solicitar la documentación y completar todos los pasos.
Los miembros de las mesas también cuentan con permisos retribuidos
En el caso de haber sido designado miembro de una mesa electoral, el decreto aprobado por la Junta de Andalucía también contempla permisos retribuidos. Concretamente, el permiso retribuido será completo para aquellos que acrediten ser presidente, vocal o interventor, siempre que el día 17 de mayo sea laborable para ellos.
Del mismo modo, se contempla una reducción de cinco horas en la jornada laboral del 18 de mayo para estos miembros, siempre que justifiquen su actuación como tal el día electoral.
También se incluye que, si alguna de las personas que forman parte de las mesas tuvieran que trabajar la noche inmediatamente anterior al día de la votación, la persona responsable de personal del centro de trabajo en que preste sus servicios estará obligada a cambiarle el turno con el fin de que pueda descansar esa noche.
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