Juanma Moreno convoca elecciones autonómicas en Andalucía el próximo 17 de mayo
- Dice que es una fecha que propicia la "máxima participación posible"
- El PP ha gobernado esta última legislatura con mayoría absoluta y Bonilla aspira a su tercer mandato
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha anunciado este lunes en una comparecencia extraordinaria que las elecciones en Andalucía serán el domingo 17 de mayo.
Tras varias semanas de incertidumbre por la fecha, y con el condicionante de la visita del papa Leon XIV a España del 6 al 12 de junio, el presidente andaluz ha decidido que los comicios se celebren unas semanas antes de lo previsto. "Espero y deseo que esta decisión facilite la mayor participación y permita hablar con máxima claridad y normalidad a los andaluces y andaluzas", ha señalado en una declaración institucional desde el Palacio de San Telmo convocada minutos antes. "Hago un llamamiento a todos los partidos políticos para que estemos a la altura del pueblo al que representamos y tengamos un proceso limpio, respetuoso, honesto y con nobleza, que es lo que se merecen los andaluces. Es lo que caracteriza a nuestro pueblo", ha añadido.
Según el presidente andaluz, el 17 de mayo es una "fecha idónea para facilitar la máxima participación posible". "A lo largo de estos años ha habido muchas voces que me han animado a adelantar elecciones porque mis adversarios políticos no tenían ni siquiera candidato, habría sido legítimo y legal, pero siempre tuve claro que había que llegar hasta el final de la legislatura, algo que no ocurría desde 2012", ha defendido Bonilla.
Bonilla, a por su tercer mandato
En 2018, el PP logró con Bonilla a la cabeza una victoria histórica para poner fin a tres décadas de gobierno socialista, aunque necesitó el apoyo de Ciudadanos para gobernar. Tras una primera legislatura en minoría, en 2022 el 'popular' revalidó su mandato con mayoría absoluta, en una victoria sin precedentes del PP en este histórico bastión socialista. Ahora, cuatro años después, Bonillo quiere su tercer mandato.
Estos comicios cerrarán el ciclo electoral iniciado en diciembre de 2025 en Extremadura, seguido por Aragón en enero y continuado por Castilla y León hace una semana. En todos ellos, el PP ha ganado, pero no ha logrado contener la subida de Vox, que ha visto aumentada su presencia en todos los parlamentos autonómicos y siendo llave de gobierno en todos ellos.
En los últimos meses Bonilla ha tenido que hacer frente a la crisis por los cribados de cáncer, después de que la Junta de Andalucía reconociese que 2.000 andaluzas estuvieron afectadas por los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama. Centenares de mujeres denunciaron que tras un primera mamografía dentro de este programa de detección precoz, no recibieron comunicación sobre las sospechas de cáncer de mama, lo que supuso en distintos casos retrasos de meses e incluso años en su tratamiento y el consiguiente avance de los tumores. Además, a principios de este año, la comunidad se vió afectada por la tragedia del accidente ferroviario de Adamuz (Córdona), donde murieron 46 personas tras chocar dos trenes de alta velocidad. A lo largo de su mandato, el andaluz ha logrado gracias a su mayoría absoluta aprobar los cuatro presupuestos autonómicos y ha ganado peso a nivel nacional dentro del PP.
Consultadas recientemente por RTVE.es, fuentes del PP andaluz han defendido que Bonilla a lo largo de estos años ha demostrado gestión y "saber mantener el tipo en tiempos de crisis", pero piden "mucha cautela" por si se va a repetir la mayoría absoluta. Sin embargo, no creen que la crisis de los cribados vaya a pasar factura porque la Junta "actuó rápido" y se asumieron responsabilidades".
Las mismas fuentes creen que la candidatura que hay en frente por parte del PSOE, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene un proyecto que no es ilusionante y es caduco. Junto a Montero, se sabe que también el líder de IU, Antonio Maíllo, liderará la lista de Por Andalucía. Mientras tanto, Podemos no ha aclarado si concurrirá en solitario y Vox no ha comunicado su candidato.
Fuentes del entorno de María Jesús Montero afirmaban la pasada semana que en cuanto convocase Bonilla, la ministra cesaría en sus funciones, pero no como diputada. "En cuanto convoque, el mismo día, dos o tres después", afirmaban.
Desde el PSOE, fuentes internas en Andalucía creen que la clave de las elecciones pasará por movilizar a su electorado y creen que Bonilla no volverá a lograr mayoría absoluta. Algunas voces dentro del partido reconocen que el candidato es "100% Pedro Sánchez" y eso puede influir en el electorado a la hora de acudir a las urnas.
Por su parte, el candidato de Por Andalucía ya ha reaccionado a la convocatoria electoral. "Empieza el cambio para nuestra tierra. Estamos preparados y vamos con todo. Por lo público. Por nuestra gente", ha asegurado Maíllo en un mensaje publicado en redes sociales.