Juanma Moreno convoca elecciones autonómicas en Andalucía el próximo 17 de mayo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha anunciado este lunes en una comparecencia extraordinaria que las elecciones en Andalucía serán el domingo 17 de mayo.

Tras varias semanas de incertidumbre por la fecha, y con el condicionante de la visita del papa Leon XIV a España del 6 al 12 de junio, el presidente andaluz ha decidido que los comicios se celebren unas semanas antes de lo previsto. "Espero y deseo que esta decisión facilite la mayor participación y permita hablar con máxima claridad y normalidad a los andaluces y andaluzas", ha señalado en una declaración institucional desde el Palacio de San Telmo convocada minutos antes. "Hago un llamamiento a todos los partidos políticos para que estemos a la altura del pueblo al que representamos y tengamos un proceso limpio, respetuoso, honesto y con nobleza, que es lo que se merecen los andaluces. Es lo que caracteriza a nuestro pueblo", ha añadido.

Según el presidente andaluz, el 17 de mayo es una "fecha idónea para facilitar la máxima participación posible". "A lo largo de estos años ha habido muchas voces que me han animado a adelantar elecciones porque mis adversarios políticos no tenían ni siquiera candidato, habría sido legítimo y legal, pero siempre tuve claro que había que llegar hasta el final de la legislatura, algo que no ocurría desde 2012", ha defendido Bonilla.