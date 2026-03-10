La UCO implica a dos ex altos cargos de la Junta de Andalucía con las obras de Luis Rubiales en La Cartuja

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vincula en un informe a dos ex altos cargos de la Junta de Andalucía con el que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en el amaño de contratos para las obras de mejora del estadio de La Cartuja en Sevilla a cambio de presuntas comisiones ilegales. El marco es la denominada Operación Brody, que investiga a la anterior directiva de la RFEF por presuntos delitos económicos.

Según el informe adelantado por 'El Confidencial', y tal como ha podido confirmar RTVE, se trata de José María Arrabal y David Oviedo, presidente y gerente de la empresa pública de la Junta de Andalucía que gestionaba el estadio de La Cartuja (ECSSA).

Los investigadores han hallado indicios de que tanto Arrabal como Oviedo contribuyeron en las relaciones entre la RFEF y una constructora llamada Gruconsa para las obras de adecuación del estadio de La Cartuja a distintas competiciones deportivas, como la Copa del Rey y la Supercopa, así como para cumplir los requisitos para su asignación como sede de la fase final de la Eurocopa de 2021.

En relación con esta última, los investigadores han podido observar una participación directa de los mismos.

Así, Arrabal firmó el 'Convenio Marco' del Convenio de Selecciones (31 de marzo de 2021) que permitió la financiación de las obras en los tornos y el sistema de iluminación del estadio, así como el convenio de asesoría técnica con la RFEF para la contratación de expedientes vinculados a la Eurocopa y el acuerdo de inicio de los expedientes de licitación adjudicados a Gruconsa que permitieron realizar las obras de la sala de prensa y la zona deportiva.

Por su parte, Oviedo firmó las memorias justificativas de los expedientes licitados, así como cartas de adjudicación a la constructora. Según el informe, todos estos documentos constituyeron piezas clave en la estrategia de financiación de las obras que permitieron su ejecución por parte de Gruconsa, en connivencia con la RFEF.