Maíllo presenta su candidatura al frente de Por Andalucía a las elecciones de la Junta

El líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha presentado este viernes su candidatura al frente de la coalición Por Andalucía de cara a las elecciones a la Junta en junio de 2026. Maíllo liderará así este espacio en el que se integran también Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Maíllo ha asegurado que representa a los que "no se resignan a que el pescado esté vendido" para la derecha, y ha advertido de que los servicios públicos "no aguantan un tercer mandato" de Juanma Moreno. Además, ha querido reivindicar la "dignidad" de los andaluces y ha negado que los jóvenes sean de extrema derecha, y ha asegurado que este es un momento histórico para configurar un proyecto de "profundización democrática" frente al de la derecha, que es "profundamente anidemocrático".

El coordinador federal de IU ha llegado a pedir el voto del ciudadano "conservador" que no está de acuerdo con los "destrozos sociales" que está realizando el PP. Maíllo no ha hecho distinción entre las sensibilidades en el seno de este partido, que va desde la "derecha maleducada ayusista" hasta el "moderado Moreno Bonilla": "Una más chulapa y otro más suavón". Durante su discurso, el candidato se ha centrado en el "deterioro" de los servicios públicos durante los dos mandatos de Moreno, algo que ha dicho que no es casual, sino fruto de la "planificación del modelo de la hegemonía de la patronal privada convertida en negocio".

Maíllo se ha mostrado convencido de que Moreno "ha perdido ya la mayoría absoluta" en Andalucía, y ha advertido de que el reto que hay en estas próximas elecciones es que "pierda el Gobierno", y para ello ha dicho que va a hacer "todo lo que pueda, porque, aunque estoy muy canijo, voy a dejarme todo" por este fin.