Maíllo, Hernández y Rego arropan a Abengochea e instan a frenar a "las derechas" y a defender "los derechos sociales"

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, la co-coordinadora de Sumar, Lara Hernández, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, han participado este sábado en el acto central de la campaña de las elecciones en Aragón para respaldar a la candidata de la coalición Izquierda Unida-Movimiento Sumar, Marta Abengochea. Ha sido en el mitin en Zaragoza donde han llamado a movilizar a la izquierda para frenar a "las derechas" y para defender los derechos sociales, la vivienda y la sanidad y la educación pública de calidad.

Desde la Sala Luis Galve del Auditorio, el líder de IU ha llamado a frenar lo que ha calificado como "oleada autoritaria" y a "decidir el carril" por el que ha de avanzar la sociedad aragonesa en un contexto político que tiene "connotaciones no solo aragonesas, sino en España, en Europa y en el mundo".

Hernández ha reivindicado que la papeleta de IU-Sumar es la que puede hacer frente a la "ultraderecha, la derecha y las políticas del bipartidismo", así como parar el "desmantelamiento de los servicios públicos" y "garantizarlos". "Meter esta papeleta en la urna es quitarle votos al PP y a la extrema derecha", ha clamado portando la papeleta de la lista de IU-Sumar.

En el acto, Rego ha advertido de que el crecimiento de la extrema derecha y de los discursos de odio contribuyen el empeoramiento de las condiciones materiales de vida. "Cuando se precariza la vida y se desmantelan los servicios públicos, se abre la puerta al miedo y a la exclusión", ha afirmado.

Por su parte, Abengochea ha destacado el compromiso de su formación con un Aragón de derechos y con políticas inclusivas, frente al "salvajismo de las derechas", así como ha vuelto a situar en el centro a la vivienda como un derecho, reclamando una vez más que el Gobierno autonómico cumpla la ley estatal.

Asimismo la candidata ha defendido el papel de lo público como garante de derechos, poniendo énfasis en la sanidad, la educación y los cuidados, y alertando sobre la privatización de servicios esenciales.

