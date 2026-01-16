Marta Abengochea estrena la coalición IU-Sumar en Aragón con el objetivo de movilizar a la izquierda

Marta Abengochea (San Sebastián, 1976) estrena en Aragón la coalición Izquierda Unida-Movimiento Sumar para el próximo 8 de febrero. Es la primera vez que ambas formaciones van de la mano en unos comicios en la región. Su objetivo es movilizar a la izquierda y "frenar el avance reaccionario".

Hace pocos meses, además, que ha sido nombrada nueva coordinadora general de Izquiera Unida en Aragón. De este modo, ha tomando el relevo a Álvaro Sanz, actual portavoz parlamentario del partido en las Cortes de Aragón.

En su primer discurso como coordinadora general ya avanzó que su intención era la de "construir una alternativa sólida que devuelva la esperanza a la clase trabajadora aragonesa". También ha lamentado que no se haya alcanzado un acuerdo con Podemos, que se presentará por separado en estos comicios.

Trayectoria en movimientos sociales y sindicales Marta Abengochea es funcionaria del Ayuntamiento de Zaragoza y ha desarrollado su vida entre la capital aragonesa y Zuera, municipio en el que fue concejala y teniente de alcade durante ocho años (2015-2023). Nacida en San Sebastián en 1976, inició su militancia en 2015 y desde entonces ha estado vinculada a movimientos sociales y sindicales. También integró la candidatura de Unidad Popular en las elecciones generales de 2019. Dentro de IU Aragón ha ejercido responsabilidades orgánicas como Coordinadora local en SomosZuera. Abengochea propone en estos comicios un programa "con más derechos y menos derechas". Y añade que se presenta a las elecciones para "solucionar los conflictos reales que atraviesan a la clase trabajadora y a la mayoría social en Aragón". En su programa electoral priorizará las demandas vinculadas "a la defensa de los servicios públicos, el derecho a la vivienda, la sanidad y la educación públicas". Asimismo, asegura que pondrá el foco en el feminismo y el territorio.