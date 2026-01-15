Elecciones Aragón 2026: cuando sé si soy miembro de una mesa electoral
- El sorteo ha tenido lugar entre los días 10 y 14 de enero, y se designarán dos suplentes por cada miembro de la mesa
El bloqueo presupuestario en Aragón y la falta de entendimiento entre PP y Vox han llevado al presidente de la región, Jorge Azcón, a avanzar las elecciones para el próximo 8 de febrero. Es la primera vez que se convocan elecciones anticipada en esta comunidad autónoma.
Más de un millón de aragoneses están llamadas a las urnas. En concreto, 1.036.321, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La mayoría de los electores se encuentran en la provincia de Zaragoza (725.471 personas), seguidos de Huesca (165.992 electores). Teruel es la provincia con menor número de electores (100.430 personas).
Fechas clave para saber si te ha tocado estar en una mesa electoral
La formación de las mesas electorales corresponde a los ayuntamientos y se decide mediante un sorteo público. En estas elecciones, el sorteo ha tenido lugar entre los días 10 y 14 de enero. Se designarán dos suplentes por cada miembro de la mesa electoral, es decir, dos por cada uno de los vocales y otros dos suplentes para el presidente o presidenta de la mesa.
El sorteo se realiza entre todas las personas censadas en la sección que tengan menos de 70 años y sepan leer y escribir. No obstante, a partir de los 65 años se puede manifestar la renuncia a la mesa en un plazo de siete días.
Los consistorios no publican los resultados de los sorteos, solo los notifican a los designados como miembros de mesa. A estas personas se les notifica su condición de miembros durante los tres días siguientes al sorteo (entre el 10 y el 17 de enero) mediante correo certificado, aunque si se produce más tarde, el retraso no será causa invalidante de la designación.
Los candidatos en estas elecciones
Jorge Azcón volverá a liderar la lista del Partido Popular con el objetivo de reeditar la presidencia de la comunidad, mientras que Pilar Alegría es la número 1 del Partido Socialista tras renunciar a sus cargos como portavoz del Gobierno central y ministra de Educación.
También repite Alejandro Nolasco como cabeza de cartel de Vox o Tomás Guitarte por Teruel Existe. También el PAR mantiene a su candidato principal, Alberto Izquierdo. Jorge Pueyo se presentará por Chunta Aragonesista, María Goicoechea por Podemos - Alianza Verde y Marta Abengochea por IU-Sumar. La sorpresa la ha dado Se Acabó la Fiesta, de Alvise Pérez, que se presenta por primera vez por la provincia de Zaragoza.