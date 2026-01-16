Tomás Guitarte mantiene el foco en las reclamaciones de la España Vaciada desde Aragón-Teruel Existe

Tomás Guitarte soñó a principios del siglo XXI que el AVE Madrid-Valencia pasaría por Teruel. La línea, aún un proyecto, debería desviarse ligeramente y el viaje entre la capital de España y la de la Comunidad Valenciana se alargaría cinco minutos. El cambio habría supuesto un antes y un después para los turolenses. Todavía no existía la autovía que vertebra la provincia de norte a sur, desde Zaragoza hasta Valencia. Y la línea de ferrocarril entre ambas ciudades, de vía única y sin electrificar, era un penoso y eterno trayecto para los pasajeros. La iniciativa de Guitarte no salió adelante. Sin embargo, obtuvo el compromiso de construir el corredor Cantábrico Mediterráneo.

Nacido en Cutanda en 1961, Guitarte ha sido la cara más visible de Teruel Existe desde su fundación. Ha vivido en Teruel y Valencia, donde su familia se mudó siendo él niño. Estudió arquitectura en la Universidad Politécnica de la capital del Turia y allí ejerció temporalmente la docencia.

Preocupado por cuestiones políticas, antes de llegar a Teruel Existe, Guitarte dio sus primeros pasos en Chunta Aragonesista.

Las reclamaciones de la España Vaciada El grito de la España Vaciada, materializado en movimientos como Teruel Existe, Cuenca Ahora o Soria ¡Ya!, comenzó a oírse hace varios años en rincones apartados, pueblos de interior, de todo el país. El abandono institucional, la ausencia de infraestructuras acordes con el siglo XXI, la falta de servicios e incluso la inseguridad en las zonas rurales fueron algunas de sus reivindicaciones desde el primer momento. Los territorios pedían medidas para combatir la despoblación y el derecho por la igualdad en el acceso a los servicios públicos, se viva donde se viva. Los moradores del interior luchaban por mantener vivos sus pueblos para que sus jóvenes no se vieran obligados a emigrar a las capitales que desde los años 70 han fagotizado la población rural en el interior de España. En ese caldo de cultivo nació el movimiento Teruel Existe. Se fundó hace más de un cuarto de siglo como coordinadora ciudadana, a partir de plataformas turolenses como En Defensa del Ferrocarril, Pro Helicóptero y Transporte Sanitario o Pro Salud Mental. Casi 20 años después, en 2019, el movimiento se transformó en una Agrupación de Electores para concurrir a las generales de ese año. Obtuvieron gran éxito: fue la formación más votada de la provincia de Teruel y le correspondieron un diputado y dos senadores. Tomás Guitarte, diputado por Teruel Existe, apoyó la investidura de Pedro Sánchez a pesar de sufrir unas extraordinarias presiones mediáticas y en las redes sociales. Durante la estancia de Guitarte en Madrid se impulsaron acuerdos en materia de infraestructuras, ayudas al funcionamiento de las empresas, implantación de dos sedes de la UNED, iniciativas legislativas sobre el sector frutícola o el Mecanismo de Garantía Rural. Teruel se erigió en referente en la lucha contra la despoblación y el fenómeno se asumió como un problema estructural en España.