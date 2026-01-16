Alberto Izquierdo busca recuperar la relevancia del PAR en un Aragón polarizado

El Partido Aragonés (PAR) no ha celebrado primarias para decidir quién encabezaría la lista electoral para estos comicios, ya que solamente se registró una candidatura, la de Alberto Izquierdo.

Tras su designación como aspirante a presidir las Cortes de Aragón, Izquierdo cargó tintas de forma especial contra Vox y Teruel Existe, "los extremos", como los llamó, porque, según él, "significan romper la unidad de los territorios, romper la posibilidad de llegar a acuerdos y romper todos los puentes democráticos que había en Aragón". De hecho, achacó este adelanto electoral "a la inestabilidad que ha generado la ultraderecha" y que dijo, "ha impedido que hayamos sido capaces de aprobar unos presupuestos".

En una comunidad autónoma acostumbrada a los acuerdos de gobierno, el PAR criticó la inestabilidad generada por estos comicios. "Nunca en la historia Aragón tuvo unas elecciones anticipadas y, desde luego, no las habría tenido si el Partido Aragonés hubiese sido decisivo. Esto es lo que trae Vox, esto es lo que trae Teruel Existe, esos partidos que dicen no a todo y que lo único que les importa es hacer un mensaje que cree miedo para conseguir votos", se lamentó Izquierdo.

Durante varias legislaturas, el PAR tuvo la llave de la gobernabilidad en Aragón y pactó con PP y PSOE. El partido, sin embargo, ha ido reduciendo su representación parlamentaria durante los últimos años y en los últimos comicios autonómicos de 2023 obtuvo tan solo un escaño en las Cortes de Aragón.

En 2026, la formación política luchará por no diluirse en medio de la polarización política y dar la vuelta a unas encuestas que apenas les dan opciones de obtener representantes. La formación regionalista quiere volver a ser clave en el tablero político aragonés.

De ser partido bisagra a la práctica irrelevancia El Partido Aragonés llegó a las elecciones autonómicas de 2023 sumido en una profunda división interna. Especialmente tras la convulsión que recorrió la espina dorsal de la formación política tras su último congreso de 2021. Dos de los críticos del entonces presidente del PAR, Arturo Aliaga, denunciaron supuestas irregularidades cometidas en la convocatoria. Sus tesis fueron avaladas unos meses después por el Juzgado de Primera instancia número 18 de Zaragoza y la justicia anuló este Congreso. Aliaga, presidente de la formación durante ocho años, fue desalojado de ese cargo en febrero de 2023. Dieciséis de los 28 miembros de la ejecutiva presentaron una moción de censura, encabezada por el senador Clemente Sánchez-Garnica. El secretario general del partido, Alberto Izquierdo, fue el encargado de anunciar esa decisión. De forma traumática, el PAR cambió su liderazgo en vísperas de las elecciones autonómicas de 2023. La formación que durante varias legislaturas fuera partido bisagra, acostumbrada a participar en gobiernos autonómicos de distintos colores, incluido el cuatripartito entonces vigente dirigido por Javier Lambán, obtuvo el peor resultado de su historia, alcanzando un único diputado, Alberto Izquierdo.