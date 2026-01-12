Elecciones en Aragón 2026: cómo votar por correo en las elecciones de Aragón, plazos y fechas

El próximo 8 de febrero más de un millón de aragoneses estarán llamados a las urnas. Es la primera vez que la comunidad autónoma celebra elecciones anticipadas. Este adelanto llega tras un año y medio de desencuentros entre el PP y Vox, antiguos socios de Gobierno, y después de constatarse la imposibilidad de llegar a un acuerdo para sacar adelante los presupuestos de 2026.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, anunció el adelanto electoral el pasado 15 de diciembre. Según él, tomó esta decisión "tras el bloqueo y la irresponsabilidad de la oposición".

El 8 de febrero, según Azcón "los aragoneses van a tener la oportunidad de expresar alto y claro cuál es el futuro que quieren para nuestra tierra". "Lo más sensato y coherente es que los aragoneses tengan la palabra para seguir mirando hacia el futuro", resumió.

Cómo solicitar el voto por correo Una vez convocadas las elecciones, el voto por correo se puede solicitar hasta el 29 de enero. Para solicitar el impreso se puede acudir a cualquier oficina de Correos, o bien descargar la solicitud a través de la web, si se dispone de certificado electrónico o DNI electrónico. Solo puede pedir el voto por correo el interesado, salvo en caso de enfermedad o discapacidad, acreditados mediante certificado médico. En ese caso puede solicitarlo una persona distinta, que debe ser autorizada mediante un documento notarial o consular. El notario se desplazará de forma gratuita al domicilio del elector y emitirá esa autorización que es individual. Es decir, una persona no puede representar a más de un elector. Días más tarde, la Oficina del Censo Electoral remitirá al solicitante del voto por correo una papeleta de cada una de las formaciones políticas que se presente a las elecciones y un sobre de votación, en el que se introducirá la papeleta correspondiente. El plazo límite para enviar el voto por correo finaliza el miércoles 4 de febrero a las 14 horas. Para estas elecciones, la Oficina del Censo Electoral solicita que el voto sea entregado en una oficina de Correos por el propio elector. En caso de no poder acudir personalmente, podrá autorizar a otra persona para que lo haga en su lugar con la preceptiva autorización.