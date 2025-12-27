Alegría lamenta que la izquierda no vaya unida a las elecciones de Aragón: "El adversario está en PP y Vox"

La secretaria general del PSOE en Aragón y cabeza de lista de su partido a la presidencia del Gobierno aragonés, Pilar Alegría, ha lamentado este sábado que el resto de las formaciones de izquierda no hayan llegado a un acuerdo en Aragón para constituir una candidatura única frente a la derecha y ha subrayado que "el adversario" está en PP y Vox.

Alegría ha señalado a los medios, tras un encuentro con vecinos de la localidad altoaragonesa de Sabiñánigo, que "siempre es bueno que la izquierda pueda ir unida", sobre todo cuando en unas elecciones el adversario, ha incidido está muy claro.

"El adversario para la izquierda y para los progresistas en esta Comunidad está en el Partido Popular y en Vox, en la derecha y en la ultraderecha", ha añadido la candidata, para quien el modelo de política que ha desarrollado el Gobierno de Jorge Azcón es "un modelo de privatización, recortes y confrontación".

Dicho esto, ha lamentado que "evidentemente, los por qués de unos y otros no han hecho posible ese acuerdo". A pesar de no conocer todas las razones de estos partidos, ha asegurado que el PSOE aspira a llegar a esas elecciones "siendo el principal partido, el más votado por todos los aragoneses y, desde luego, contar con el apoyo fundamental de toda la ciudadanía progresista".

Tras argumentar que, a pesar de que PP y Vox son "dos partidos distintos que al final defienden el mismo proyecto", Alegría ha criticado la decisión de Azcón de convocar unas elecciones que sólo han generado una "absoluta inestabilidad" a la población aragonesa, por la "incapacidad" de ambas formaciones de llegar a un acuerdo en torno al proyecto de presupuestos para 2026.

Ha admitido que, a pesar de que el PSOE aragonés le ofreció una "mano tendida" para la aprobación de los presupuestos, la respuesta de Azcón fue "morder esa mano".