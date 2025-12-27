Alegría lamenta que la izquierda no vaya unida a las elecciones de Aragón: "El adversario está en PP y Vox"
- La candidata del PSOE aspira que el suyo sea "el principal partido" tras los comicios del 8 de febrero
- IU ratifica su candidatura con Sumar y lamenta que no haya habido acuerdo con Podemos ni con CHA
La secretaria general del PSOE en Aragón y cabeza de lista de su partido a la presidencia del Gobierno aragonés, Pilar Alegría, ha lamentado este sábado que el resto de las formaciones de izquierda no hayan llegado a un acuerdo en Aragón para constituir una candidatura única frente a la derecha y ha subrayado que "el adversario" está en PP y Vox.
Alegría ha señalado a los medios, tras un encuentro con vecinos de la localidad altoaragonesa de Sabiñánigo, que "siempre es bueno que la izquierda pueda ir unida", sobre todo cuando en unas elecciones el adversario, ha incidido está muy claro.
"El adversario para la izquierda y para los progresistas en esta Comunidad está en el Partido Popular y en Vox, en la derecha y en la ultraderecha", ha añadido la candidata, para quien el modelo de política que ha desarrollado el Gobierno de Jorge Azcón es "un modelo de privatización, recortes y confrontación".
Dicho esto, ha lamentado que "evidentemente, los por qués de unos y otros no han hecho posible ese acuerdo". A pesar de no conocer todas las razones de estos partidos, ha asegurado que el PSOE aspira a llegar a esas elecciones "siendo el principal partido, el más votado por todos los aragoneses y, desde luego, contar con el apoyo fundamental de toda la ciudadanía progresista".
Tras argumentar que, a pesar de que PP y Vox son "dos partidos distintos que al final defienden el mismo proyecto", Alegría ha criticado la decisión de Azcón de convocar unas elecciones que sólo han generado una "absoluta inestabilidad" a la población aragonesa, por la "incapacidad" de ambas formaciones de llegar a un acuerdo en torno al proyecto de presupuestos para 2026.
Ha admitido que, a pesar de que el PSOE aragonés le ofreció una "mano tendida" para la aprobación de los presupuestos, la respuesta de Azcón fue "morder esa mano".
IU ratifica su candidatura con Sumar: "El mejor acuerdo posible"
Este sábado, la dirección de la Coordinadora de Izquierda Unida de Aragón ha ratificado a Marta Abengochea como cabeza de lista de la candidatura unitaria constituida con Sumar a las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero, tras el proceso de primarias celebrado esta semana entre la militancia de la formación y ante la falta de acuerdos con CHA y Podemos. La candidatura concurrirá bajo el nombre Izquierda Unida-Movimiento Sumar.
En declaraciones a los medios de comunicación, Abengochea ha agradecido la confianza depositada en ella por su formación para representar valores "nítidamente de izquierdas" en un contexto que ha definido como de "emergencia democrática" ante lo que ha considerado un "avance reaccionario sustentado en la antipolítica, el insulto, los bulos y los titulares vacíos", y ha defendido la necesidad de movilizar a la ciudadanía para revertir estas dinámicas.
Sin embargo, ha lamentado no haber alcanzado "los máximos acuerdos posibles" para conformar una candidatura más amplia de unidad de la izquierda transformadora aragonesa, objetivo por el que, según ha indicado, IU ha trabajado "intensamente" en las últimas semanas. No obstante, ha subrayado que la organización ha alcanzado "el mejor acuerdo posible" dadas las circunstancias y la realidad política actual.
En este sentido, ha recalcado que la unidad "no se construye desde la imposición ni de espaldas al territorio", sino desde la confianza, los vínculos y el trabajo compartido, y ha defendido que debe ser "un instrumento útil para la ciudadanía, la clase trabajadora y la mayoría social".
La candidata ha expresado su voluntad de iniciar una campaña "con energía, entusiasmo e ilusión" y ha hecho un llamamiento al resto de fuerzas de la izquierda transformadora aragonesa para afrontar el proceso electoral como una "lucha común por objetivos compartidos", pese a no haberse logrado una coalición más amplia.
Sobre la falta de acuerdo con otras formaciones, Abengochea ha apuntado que las condiciones en Aragón no son las mismas que en otros territorios y que, aunque se ha estado "más cerca que otras veces", no siempre es posible culminar estos procesos de unidad.