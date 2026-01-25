Sánchez entra en la campaña para arropar a Alegría, y Ayuso y Azcón vuelven a cargar contra él | Diario de campaña

Arranque de campaña Arranca la campaña en Aragón con retraso por respeto al luto por el accidente de Adamuz Ayuso y Abascal, contra el Gobierno Ayuso y Abascal cargan contra el Gobierno de Sánchez y Montero critica las "necropolíticas" del PP Sánchez y Ayuso, en la campaña Sánchez entra en la campaña para arropar a su candidata y Ayuso y Azcón vuelven a cargar contra él



Candidatos en las elecciones autonómicas en Aragón. RTVE.es / AGENCIAS

El primer domingo de campaña electoral ha estado marcado por la presencia del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que ha acudido a respaldar a su candidata, Pilar Alegría, y por la presencia, un día más, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la 'popular' Isabel Díaz Ayuso, que reiterado sus críticas y reproches al jefe del Ejecutivo en un acto junto al candidato de su partido, Jorge Azcón. Precisamente desde Teruel-Aragón Existe, han criticado esta presencia de líderes nacionales.

Azcón aspira en Aragón al "modelo de éxito" de la Comunidad de Madrid Por segundo día consecutivo, el presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección el próximo 8 de febrero, ha contado en la campaña con la participación de la jefa del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso. Ambos han empezado la jornada visitando la Basílica de la Virgen del Pilar antes del mitin en los cines Palafox de Zaragoza. ““ Azcón ha defendido la presencia de Ayuso en la campaña porque quiere replicar en Aragón el "modelo de éxito" de la Comunidad de Madrid, que ha asegurado que le da la "envidia". "Es un modelo de éxito que se ha acelerado gracias a Isabel Díaz Ayuso, pero también porque durante muchísimos años ha gobernado el PP. Madrid funciona. Me da envidia. Isabel defiende a Madrid y a España", ha sostenido el candidato 'popular'. Tanto Azcón, como Ayuso han aprovechado sus mítines para volver a cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez y contra la candidata socialista, Pilar Alegría, a quien Ayuso ha llamado "jarrón chino" del "sanchismo". Ambos han vuelto a defender que Aragón va a "enseñar la puerta de salida a Sánchez", pues, al igual que en Extremadura, se han mostrado convencidos de que le darán "un empujón democrático". "Aragoneses, sed la voz de España, que pongan pie en pared. Vamos a decirle 'basta' al Gobierno más nefasto que hemos tenido en este país. Atrincherarse en el gobierno no es un proyecto. Aragón y los españoles le dirán a Sánchez adiós, good bye, agur, adeu o como decís aquí, ala pues", ha clamado Ayuso. También Azcón ha lanzado reproches al Gobierno y al PSOE por la financiación autonómica y ha advertido a Alegría que los aragoneses no se van a "humillar ante los independentistas, ni se van a "arrodillar ante una financiación" que coloca a Aragón "en el peor de los lugares de España. "Eso se lo vamos a decir bien claro el 8 de febrero a Sánchez, a Alegría y a todo el PSOE", ha asegurado. El candidato del PP también ha criticado a Vox por su campaña electoral y le ha recordado que "estas elecciones va de quién queremos que gobierne en Aragón" y de que "la voz de los aragoneses se oiga en España". Y ha acusado a los de Santiago Abascal de mantener una "estrategia populista" que "aprendió de Pablo Iglesias y Podemos". "Quien empezó a decir que PP y PSOE es lo mismo fue Pablo Iglesias y ahora lo vemos en Vox", ha subrayado. Así, se ha dirigido a los votantes de Vox para decirles que esa estrategia solo "busca mayor división, polarización y cabreo", que, a su juicio, no sirve para mejorar la vida de los aragoneses.

Sánchez arropa a Alegría en Huesca El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido este domingo por primera vez a la campaña electoral de Aragón a acompañar a la candidata socialista, Pilar Alegría. En un acto desde Huesca, Sánchez ha pedido el voto para la que hasta hace un mes fue su compañera en el Consejo de Ministros. "No es la primera vez que Pilar Alegría gana al PP y Azcón y no va a ser la última. Por eso te atacan e insultan, porque odian lo que representas: una mujer libre, preparada y progresista", ha señalado. Según Sánchez, el 8-F hay dos opciones, la de la "ultraderecha", que tiene "tres papeletas para que vuelva al pasado: Azcón, Abascal y Alvise" y "sólo una papeleta, la del PSOE con Pilar Alegría, para frenarles y garantizar que Aragón continúe avanzando". A su juicio, Azcón y el PP son los que "abren la puerta a la ultraderecha" que el 8-F representan Abascal y Vox, y Alvise Pérez con Se Acabó la Fiesta (SALF). "No me cabe duda que el 8F Aragón va a votar socialista", ha añadido. Sánchez defiende a Puente y la gestión ferroviaria: "Ha puesto en el centro a las víctimas, sin confrontación política" Félix Donate Mazcuñán Por su parte, Alegría ha pedido el voto para "dar carpetazo" a dos años de "recortes y privatización". Según la exministra, es el momento de que haya "un nuevo gobierno con ilusión y esperanza" que lleve el progreso a Aragón. "Solo hay dos modelos, el de las derechas y su privatización o el modelo de las propuestas que representa el PSOE", ha asegurado. "Si queremos construir y avanzar en ese futuro para Aragón os pido que el 8-F nadie se quede en casa. Es fundamental salir a votar, el futuro no está escrito, lo escribís cada uno de vosotros y vosotras", ha dicho en una semana en el que las encuestas pronostican un mal resultado para el PSOE. "Salgo a ganar", ha enfatizado al respecto.

Nolasco (Vox) eleva la apuesta del PP y promete construir 7.000 viviendas en cuatro años La vivienda ha centrado el discurso del candidato de Vox, Alejandro Nolasco, en el primer domingo de campaña electoral. "Azcón (PP) anuncia mil viviendas anuales. Poquísimo", ha dicho ante los medios en el municipio de Cella, en la provincia de Teruel. Por ello, el candidato del partido de ultraderecha ha subido la apuesta y ha prometido construir 7.000 pisos en cuatro años si logra la Presidencia de Aragón. "No hay soluciones mágicas. Hay que liberar el suelo. Lo tienen que hacer los ayuntamientos. Vox lo hará", ha asegurado. También ha propuesto una bajada de impuestos, recordando que "un 30% de lo que se paga de piso son impuestos". Además, Nolasco ha aprovechado esta jornada para hablar de okupación. "Cuando estemos en gobierno, nada de aguantar a los okupas", ha remarcado el candidato de Vox. Y ha recriminado que durante los últimos años "de bipartidismo" se ha dedicado el dinero "a otras cosas".

Pueyo (CHA) propone intervenir el mercado de la vivienda y ayudas a la rehabilitación También la Chunta Aragonesista (CHA) ha puesto el foco en la vivienda este domingo. Su candidato, Jorge Pueyo, ha asegurado que "las familias aragonesas y especialmente la juventud" viven "grandes dificultades para acceder a ella". Por ello, ha propuesto intervenir el mercado de la vivienda para garantizar "que siga siendo un derecho". ““ "Medidas como por ejemplo que haya ayudas a la rehabilitación y que se priorice a la gente que vive en el mundo rural". Pueyo también ha insistido en que es necesario ampliar el parque público de vivienda para el alquiler y ha prometido eliminar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), "ese primer impuesto a la compra de vivienda para personas jóvenes que tienen imposible, si no acceder al mercado".

Guitarte (Existe) critica la "afluencia" de políticos nacionales: "Vienen a extraer el voto" El candidato de Teruel Existe-Aragón Existe, Tomás Guitarte, ha visitado este domingo el polígono industrial de Calaceite (Teruel). Aquí ha mostrado su "hartazgo" con la "afluencia continua de políticos de ámbito nacional" de otras formaciones en Aragón desde que arrancó la campaña electoral. A su juicio, "solo vienen para defender sus intereses partidistas". "Los que conocemos el territorio, este tipo de irrupción nos molesta, porque entendemos que igual que se ha venido a extraer recursos de aquí, ahora se viene a extraer el voto. Nos negamos a que se lleven el voto formaciones de ámbito estatal que no tienen el más mínimo compromiso con esta tierra", ha advertido. Por otra parte, ha reclamado una política industrial orientada a la implantación empresarial en todo el territorio aragonés, con especial atención a los polígonos comarcales como instrumento para generar empleo de calidad, fortalecer el medio rural y avanzar hacia un modelo de desarrollo más equilibrado. ““

Goikoetxea (Podemos-AV) propone "ampliar" los derechos del colectivo LGTBI en Aragón La candidata de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea, ha defendido este domingo desde Zaragoza "ampliar y consolidar" los derechos del colectivo LGTBI en la comunidad autónoma. Según ella, esos derechos "ahora están en grave peligro por el auge y el avance de las derechas extremas y de la extrema derecha". También ha defendido que su candidatura representa "el voto útil" porque es la única formación que "transforma" y que "pone límites", como por ejemplo "en la vivienda y los fondos buitre".

Abengochea (IU-Sumar) defiende que votar a su formación es "un avance feminista" La candidata de IU-Sumar, Marta Abengochea, ha defendido este domingo "un Aragón comprometido con la igualdad real y con políticas feministas capaces de afrontar de manera estructural la violencia machista". Ha sido en un acto celebrado en Utebo (Zaragoza), donde ha advertido de que negar o minimizar la violencia machista, "como hacen las derechas", supone "perpetuarla". Para Abengochea, "el feminismo es la herramienta esencial para construir una sociedad sin violencia". Y ha alertado de que "recortar en igualdad implica alimentar el fascismo y el machismo estructural". Así, ha defendido que "cada voto a Izquierda Unida Movimiento Sumar es un avance feminista".