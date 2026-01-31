Desembarco en Aragón de líderes nacionales de PP, Vox, Podemos, IU y Sumar para arropar a sus candidatos | Diario de campaña

Feijóo entra en campaña Feijóo entra en campaña, Abascal vuelve a Aragón, e IU-Sumar critica "el tinte nacional" de los actos San Valero y el debate en RTVE San Valero, patrón de Zaragoza, y el debate en RTVE marcan la campaña Líderes nacionales, de nuevo en campaña Belarra y Montero arropan a Goikoetxea, y Bustunduy a Abengochea, un día después del debate a ocho Desembarco de líderes nacionales Desembarco en Aragón de líderes nacionales de PP, Vox, Podemos, IU y Sumar para arropar a sus candidatos

Los candidatos a la Presidencia de Aragón, en diferentes actos de campaña electoral este sábado. RTVE.es / AGENCIAS

En el segundo y último fin de semana electoral, este sábado la mayoría de partidos de ámbito nacional han contado con líderes arropando a los candidatos. En el PP, un día más el secretario general, Miguel Tellado, ha participado en la campaña electoral. Otro día más, también el líder de Vox, Santiago Abascal, ha acompañado a su candidato. Por Podemos-Alianza Verde, la candidata ha contado con el respaldo de la secretaria general de los 'morados', Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero. Y la candidata de Izquierda Unida-Movimiento Sumar ha estado arropada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; del coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, y de la co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández.

Azcón (PP) anuncia un plan para ampliar plazas en residencias de mayores y elevar la ayuda a la dependencia Este sábado el candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, ha tenido una jornada con multitud de actos de campaña. El actual presidente de Aragón ha comenzado dando una rueda de prensa desde el entorno de las obras de una futura residencia de mayores en Zaragoza. Allí, ha anunciado un plan para financiar y crear nuevas infraestructuras residenciales para mayores y personas con discapacidad y ha avanzado que si gobierna va a proponer "elevar la cuantía de la prestación de ayuda a la residencia hasta los 1.000 euros al mes". Según Azcón, 8.000 personas podrían verse beneficiados". "En la actualidad, la ayuda que otorga el Gobierno de Aragón está en los 721 euros al mes", ha añadido. ““ Asimismo se ha referido al proyecto del complejo residencial del Buen Pastor, en el que se invertirán 27 millones de euros para incorporar alrededor de un centenar de nuevas plazas para mayores y personas en situación de vulnerabilidad. Según Azcón, las obras de construcción estarán finalizadas este verano y será una iniciativa "clave para modernizar la atención". También Azcón ha recordado que Aragón atiende actualmente a 49.312 personas en el sistema de dependencia, un 25% más que al inicio de la legislatura, y ha asegurado que los plazos de tramitación se han reducido hasta los 141 días, lo que, según él, sitúa a la región "entre las más rápidas de España". Además, ha añadido que el número de prestaciones supera ya las 65.000 y que las listas de espera se encuentran "en mínimos históricos". Además, en un fin de semana marcado por la presencia de los líderes nacionales de cada partido acompañando a sus candidatos, Azcón ha aprovechado para presumir de que él puede "traer a los líderes de su partido de todas las comunidades", mientras que la socialista Pilar Alegría, no. "No puede traer al presidente de Castilla-La Mancha o Asturias porque como iba a explicarles que hoy el PSOE plantea una financiación condicionada por los independentistas. Como va a explicarles que tiene una financiación que deja Aragón en el peor lugar posible. No se puede soplar y sorber al mismo tiempo", ha dicho ante los medios Azcón. Este sábado por la tarde, el secretario general del PP, Miguel Tellado, vuelve a participar en la campaña electoral para respaldar al candidato 'popular' y visitará Tarazona (Huesca), donde estará acompañado por el alcalde de esta localidad, Tono Jaray, y la candidata del PP por Zaragoza, Mar Vaquero. Por su parte, Azcón celebra un mitin en Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

Alegría (PSOE) promete un bono deportivo para jóvenes de 150 euros En este último sábado de campaña, la candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha visitado el Club Náutico de Zaragoza, donde ha estado hablando con los piragüistas, a los que les ha presentado su propuesta en materia deportiva si el próximo 8 de febrero gana las elecciones autonómicas. Posteriormente en declaraciones a los medios, Alegría ha prometido implementar unas ayudas para los jóvenes para la práctica deportiva y el ocio. "Vamos a poner en marcha un bono joven, cultural y deportivo de 150 euros para que puedan realizar deporte en cualquier punto de nuestra comunidad autónoma", ha anunciado. ““ Según ha explicado la candidata socialista, este abono servirá para "asumir el gasto de la cuota del gimnasio, de los clubs deportivos y de las licencias federativas, y también podrán hacer actividades culturales". Alegría ha abogado por que las personas puedan realizar diferentes prácticas deportivas, no solo en Zaragoza, sino también en cualquiera de los pueblos de Aragón. "Queremos facilitar la actividad deportiva y que el coste que puede suponer la cuota del gimnasio, la cuota del club deportivo o la licencia federativa no sea un obstáculo para que nuestros jóvenes puedan tener un ocio saludable", ha incidido. El bono, ha explicado Alegría, irá dirigido a los jóvenes de 18 a 24 años que quieran hacer alguna actividad deportiva en cualquier punto de la región.

Vox defiende la "interconexión de todas las cuencas" tras la polémica por el trasvase del Ebro Desde la Plaza de España de Zuera (Zaragoza), el líder de Vox, Santiago Abascal, ha atendido a los medios de comunicación, acompañado de su candidato, Alejandro Nolasco, en este segundo fin de semana de campaña. "Se pretende hacer elegir a los aragoneses de una manera diabólica entre una mafia, por un lado, y por otro una estafa", ha expresado en alusión a PSOE y PP. Durante toda la campaña, Vox ha cargado en multitud de ocasiones contra la "estafa del bipartidismo" y en los últimos días centra aún más su discurso sobre ellos. Y más en un escenario en el que las encuestas les dan un alza en todas ellas. "Vox está en un momento de gran crecimiento porque ha conectado con la gente", ha justificado Abascal, que asegura que en todas las comunidades "defienden" lo mismo y no ven diferencia entre lo que le preocupa a la gente. "Todos los españoles enfrentamos problemas parecidos, el principal, un Gobierno que es un búnker mafioso. Vox ha sabido representar lo que preocupa a la gente y eso va a recibir premio en estas elecciones", ha aventurado. Además, Abascal también ha criticado al PP por negarse al trasvase del Ebro y ha asegurado que lo que se necesita es que "la interconexión de todas las cuencas". "PP y PSOE utilizan una palabra trampa, trasvase es robo de agua, defendemos la interconexión de todas las cuencas", ha añadido. Por la tarde Abascal acompañará a Nolasco en un mitin en Cuarte de Huerva (Zaragoza). ““

El CHA dice "basta ya" a las "políticas cobardes de vivienda" El candidato de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, ha acudido este sábado por la mañana a Utebo, un pueblo cerca de Zaragoza. Desde allí ha señalado que "la juventud aragonesa merece poder vivir en Aragón con dignidad" y ha dicho "basta ya" a las "políticas cobardes en vivienda y empleo". Por eso, ha propuesto "intervenir el mercado de la vivienda, luchar contra la precariedad, el abuso de la temporalidad y tener trabajos dignos". "No es justo que vulneren nuestros derechos como jóvenes", ha añadido. En un video pubicado en redes sociales, el candidato del CHA también ha reclamado una línea de Cercanías entre Zaragoza y Huesca. Por la tarde, Pueyo tendrá uno de los mítines centrales de su campaña electoral en el Centro Cívico Delicias de Zaragoza acompañado del líder de Compromís, Joan Baldoví. ““

Guitarte (Existe) centra su mensaje en educación y pide un nuevo instituto en Alcañiz El candidato de Teruel Existe-Aragón Existe a la Presidencia de Aragón, Tomás Guitarte, ha centrado este sábado su discurso de campaña en la educación y ha pedido la construcción de un nuevo instituto en Alcañiz (Teruel), ante la situación de masificación que, según ha expuesto la formación, afecta al IES Bajo Aragón, el centro de Secundaria con más alumnos de la comunidad autónoma. Lo ha dicho en una declaración a medios desde el municipio turolense. Además, Guitarte ha remarcado la apuesta de su formación "por la enseñanza pública de calidad" y ha subrayado que la red pública es la única que garantiza cobertura en todos los municipios del territorio, "especialmente en el medio rural". El candidato de Teruel Existe-Aragón Existe ha aprovechado para solicitar que el edificio del antiguo hospital de la ciudad se destine a usos sociosanitarios, como hospital de largas estancias y para procesos de rehabilitación.

Belarra y Montero arropan a Goikoetxea y defienden la regularización La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero, han acompañado este sábado a la candidata de la formación 'morada' en Aragón, María Goikoetxea. En un mitin en Zaragoza, Belarra y Montero han defendido la regularización de 500.000 inmigrantes impulsada por el Gobierno tras el acuerdo con su formación. En clave electoral, han criticado a Azcón y su gestión de "privatización" en sanidad y educación. Además, también se han mostrado en contra de los centros de datos que ha impulsado el ejecutivo del PP. "¿Alguien tiene duda de qué lado se va a poner Azcón si hay que regar a Microsoft o a nuestros campos?", ha dicho Goikoetxea incidiendo en la crítica. Belarra y Montero defienden la regularización de migrantes y reclaman su derecho al voto: "Papeles son derechos" Félix Donate Mazcuñán

Rego, Maíllo y Hernández arropan a Abengochea (IU-Sumar) e instan a frenar a "las derechas" La candidata de Izquierda Unida-Movimiento Sumar (IU-Sumar) a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea, ha contado este sábado con la participación de pesos pesados de las dos organizaciones que forman la coalición en el acto central de la campaña electoral. Así, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, y la co-coordinadora nacional de Sumar, Lara Hernández, han participado en un mitin en el que han hecho un llamamiento a frenar a "las derechas" y a la movilización de la izquierda para que sea "determinante para que Azcón se vaya". También todos ellos han defendido el valor de "cuidar lo público" y han clamado contra las privatizaciones del PP en estos dos años y medio de legislatura en Aragón. Asimismo han vuelto a reiterar su compromiso con la vivienda y han exigido que se cumpla en Aragón la ley estatal.