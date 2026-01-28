Feijóo entra en campaña, Abascal vuelve a Aragón, e IU-Sumar critica "el tinte nacional" de los actos | Diario de campaña

Sánchez y Ayuso, en la campaña Sánchez entra en la campaña para arropar a su candidata y Ayuso y Azcón vuelven a cargar contra él Cara a cara' entre Azcón y Alegría Azcón y Alegría se enfrentan en un debate 'cara a cara' Sanidad y servicios sociales, en campaña Día de propuestas en sanidad y servicios sociales y Aragón Existe se persona en el caso Koldo Feijóo entra en campaña Feijóo entra en campaña, Abascal vuelve a Aragón, e IU-Sumar critica "el tinte nacional" de los actos

Los candidatos a la Presidencia de Aragón, en diferentes actos de campaña. RTVE.es / AGENCIAS

Un día más, la campaña electoral en Aragón ha contado con la presencia de líderes nacionales. Este miércoles, el presidente de PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acompañado por primera vez al candidato 'popular' a la reelección, Jorge Azcón, en un acto. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha regresado a Aragón para arropar a su cabeza de lista, Alejandro Nolasco. Desde IU-Sumar han criticado el "tinte nacional" de la campaña y desde PAR insisten en que "las decisiones de Aragón se tomen en Aragón". La vivienda, la educación y la sanidad han centrado las propuestas de este miércoles de los candidatos a la Presidencia de Aragón.

Feijóo entra en campaña y Azcón anuncia nuevas medidas en vivienda para los jóvenes El líder nacional del PP ha participado este miércoles en el primer acto en la comunidad autónoma para arropar a su candidato a la Presidencia, Jorge Azcón. El escenario elegido ha sido Figueruelas (Zaragoza). Ambos han intervenido bajo una carpa a causa de la lluvia y no han permitido turno de preguntas a los periodistas. Feijóo ha aprovechado la ocasión para criticar al Gobierno la regularización masiva de inmigrante, que ha tildado de "indecente" y de "cortina de humo" para no hablar del accidente ferroviario de Adamuz. Ya en clave electoral, el líder del PP ha remarcado que el Gobierno que ha presidido Azcón en los últimos 30 meses "ha sido previsible y útil para la cohesión social y territorial de Aragón". Feijóo ve la regularización masiva "indecente" y critica que se quiera "desviar la atención" del accidente de Adamuz Àlex Cabrera Por su parte, el candidato a la reelección, Jorge Azcón, ha agradecido a Feijóo su presencia en la comunidad autónoma y ha aprovechado para anunciar nuevas medidas en materia de vivienda. Una de ellas ha sido el 'Aval Emancipa', un programa con el que se avalará el 15% del crédito necesario a aquellos jóvenes entre 18 y 39 años que quieran comprarse una vivienda. También ha desarrollado el plan 'Aragón +3000', una medida para los pequeños y medianos municipios en los que se van a construir vivienda pública "pensando en los jóvenes y en los trabajadores", ha dicho Azcón. "Queremos que las empresas asuman los proyectos y que la gestión de alquileres compense. Al final el inquilino podrá decidir qué hace con una opción de compra preferente", ha explicado. El candidato del PP, además, ha celebrado la nueva inversión de Box2bit de 3.900 millones en un centro de datos en la localidad zaragozana de Épila. Azcón ha concretado que la inversión se ejecutará en dos fases e implicará en la construcción la creación de 1.500 puestos de trabajo, y ya operativa 300 entre directos e indirectos. El cabeza de lista del PP ha hecho hincapié en que este tipo de infraestructuras tecnológicas, dedicadas al almacenamiento de datos para el uso de la inteligencia artificial, "va a cambiar el mundo", lo que permitirá a Aragón que su capacidad de computación supere a París y se acerque a Fráncfort (Alemania).

Alegría (PSOE) garantiza que la educación pública será una de sus "prioridades" La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha visitado este miércoles la localidad de Caspe (Zaragoza), donde se ha reunido con la comunidad educativa. En declaraciones a los medios, ha garantizado que la educación pública será una de sus "prioridades" si llega al Gobierno tras las elecciones del 8 de febrero. "A partir del 9 de febrero, uno de mis compromisos es seguir apostando por la educación pública de calidad, y especialmente por la educación rural", ha asegurado. Para Alegría, tener unos servicios públicos de calidad, y en especial, una educación pública, es esencial para que las familias tengan la "oportunidad de quedarse" en municipios como Caspe. "Cualquier familia, cualquier vecino que quiera desarrollar su proyecto de vida necesita no solo un trabajo en condiciones, bien remunerado, también necesita que la educación cubra sus necesidades. Necesitamos más plazas públicas educativas y que no solo recoja la primera etapa, la Infantil, sino también la Primaria, la Secundaria y el Bachillerato y la Formación Profesional", ha subrayado. Asimismo la candidata socialista ha denunciado que en Caspe los servicios públicos "no cumplen" con las necesidades de sus vecinos y ha puesto de ejemplo, el colegio e instituto. Según Alegría, se puso en marcha para una población de 8.000 personas y ahora cuenta con 11.000 habitantes, por lo que se han quedado obsoletas. Además, ha afeado a Azcón, que en los dos años y medio de legislatura que ha estado al frente del Ejecutivo de Aragón no ha puesto en marcha "ningún tipo de actuación educativa" y "no ha abierto ningún centro educativo más que los que había planificado el Gobierno de Javier Lambán". Por otra parte, Alegría se ha referido también a la revalorización de las pensiones que este martes no salió adelante en el Congreso de los Diputados por los votos en contra del PP, Vox y Junts. La dirigente socialista ha afeado a los 'populares' que votaran 'no' por "sectarismo ideológico", "abandonando a los pensionistas". Según Alegría, en Aragón se podrían haber beneficiado de la revalorización 290.000 personas. "El voto contrario del PP va a provocar que un pensionista de Zaragoza cobre 620 euros menos al año y que cobre 550 euros menos al año en el caso de Teruel y Huesca", ha afirmado. Después de Caspe, la candidata del PSOE ha acudido a Nonaspe (Zaragoza), donde ha visitado el Museo Etnológico, y terminará los actos de este miércoles en Mequinenza, también en la provincia de Zaragoza. ““

Abascal vuelve a Aragón para acompañar a Nolasco (Vox) Este miércoles el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a Aragón para acompañar a su candidato, Alejandro Nolasco. Desde el Maestrazgo de Teruel y bajo una intensa nevada, Abascal ha introducido en la campaña el debate migratorio, después de la regularización anunciada por el Gobierno de medio millón de personas. "Como había 500.000 personas que iban a dejar de votar al PSOE y votar a Vox quieren sustituirlas", ha expresado, a pesar de que esas personas regularizadas no van a tener derecho a voto por ahora. ““ También ha apuntado en dirección al candidato 'popular', Jorge Azcón, al que ha acusado de "no enterarse" por asegurar que esa medida beneficia a Vox. "Esto es el PP, no dicen nada de las consecuencias de las políticas criminales de Sánchez, pero sin embargo están aterrorizados con que esto beneficie a Vox. El PP votó a favor de tramitar la regularización de medio millón de personas en el Congreso, ahora nos quieren hacer creer que están en contra, igual que con Mercosur. Ese es el problema de España, por un lado un Gobierno que es una mafia criminal y por otro un PP que es una estafa y miente a los españoles", ha valorado. En cuanto al voto en contra de su formación este martes al decreto 'ómnibus' que incluía, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones, Abascal ha expresado que "hay que ser muy malnacido para llevar un decreto que defiende a los okupas y a la vez la revalorización de las pensiones". "Cuando esa medida llegue individualmente, la apoyaremos, pero por suerte vamos a llegar nosotros antes al Gobierno. A Sánchez le queda muy poco en el poder para cometer sus tropelías", ha finalizado ante los medios de comunicación Abascal. Este miércoles por la tarde, el líder de Vox coincide en un mitin con el candidato de su partido en Andorra (Teruel).

CHA presenta sus propuestas para combatir la despoblación El cabeza de lista de Chunta Aragonesista por la provincia de Teruel, Javier Carbó, ha presentado este miércoles las propuestas de su formación para combatir la despoblación, en lugares como la provincia que pretende representar. "La despoblación de Teruel no se frena con anuncios, sino con políticas estructurales diseñadas desde el territorio", ha defendido. Para Carbó, el desarrollo económico debe basarse en la economía social, el sector primario sostenible, el turismo responsable y el impulso a la pequeña y mediana industria. Además, ha mostrado el rechazo de CHA al "actual planteamiento del Clúster del Maestrazgo" porque, a su parecer supone "dar más beneficios lejos de nuestras comarcas". "Exigimos que la riqueza generada en nuestra tierra se quede en forma de inversión local y empleo. No permitiremos que se hipoteque nuestro futuro por beneficios de grandes corporaciones que no dejan huella en nuestros pueblos", ha zanjado. Este miércoles a las 19:00 horas el candidato de CHA a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, realizará un acto en Ejea de los Caballeros (Zaragoza). ““

Aragón Existe defiende una sanidad que llegue "a cada rincón" de la región El cabeza de lista de Aragón Existe por la provincia de Zaragoza el próximo 8 de febrero, Raúl Burillo, ha defendido este miércoles impulsar una sanidad de calidad que llegue "a cada rincón" de la región. En declaraciones a los medios ante el centro de salud Torre Ramona de la capital aragonesa, Burillo ha sostenido que si se quieren servicios públicos "la primera medida" es asegurar que "la extrema derecha no llegue a gobernar Aragón", porque, ha considerado, son formaciones que "no creen en los servicios públicos como pilares fundamentales de la sociedad del bienestar". A su juicio, para garantizar una sanidad pública de calidad hace falta un aumento de la financiación autonómica. Así, ha lamentado la situación de desventaja de Aragón frente a otras regiones, como Cataluña, Madrid o Navarra, que, a su parecer, tienen una "financiación privilegiada". También ha lanzado reproches para los partidos de ámbito nacional, a los que ha acusado de desconocer "lo que realmente necesita Aragón". ““

Goikoetxea (Podemos-AV) propone reducir un 40% el alquiler en zonas tensionadas de Aragón La candidata de Podemos-Alianza Verde (Podemos-AV) a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea, ha llamado a tomar medidas "valientes" para solventar el problema de la vivienda, como la reducción del 40% en el precio del alquiler en aquellas zonas donde los precios se han disparado de forma "desmedida". Goikoetxea ha reclamado la aplicación "íntegra y total" de la Ley de Vivienda estatal y que se pongan a disposición de la ciudadanía los pisos vacíos para incorporarlos al mercado de alquiler, además de incrementar la construcción de vivienda pública con mayor presupuesto público. También ha propuesto que se incluyan cláusulas de blindaje para evitar que los precios suban de forma descontrolada o, en su caso, que los incrementos sean "al mismo ritmo que la vida".

Abengochea (IU-Sumar) critica que la campaña esté adquiriendo un "tinte estatal" La candidata de Izquierda Unida-Movimiento Sumar a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea, ha criticado que la campaña electoral esté adquiriendo "un tinte estatal", ya que, a su juicio, se debería afrontar desde "los retos" que tiene la región. En una entrevista en Las Mañanas de RNE, ha asegurado que su formación defiende "los derechos de la clase trabajadora" y que luchan por recuperar con los servicios públicos, además de "recuperar la soberanía sobre el territorio", ya que, ha denunciado, están siendo "expoliados y vendidos al mejor postor", y se ha referido en concreto a la "invasión de grandes multinacionales" que "comprometen una energía enorme" y que consumen "recursos", que se podrían usar para construir otro tipo de tejido productivo "que sí que fijan población y que sí que producen empleo". En un acto en Zaragoza, ha reafirmado su compromiso con un sistema público de salud sólido, centrado en la atención primaria y comunitaria. 04.20 min Entrevista electoral: Marta Abengochea, candidata de IU-Movimiento Sumar