Feijóo ve la regularización masiva "indecente" y critica que se quiera "desviar la atención" del accidente de Adamuz

Alberto Núñez Feijóo entra en la campaña de las aragonesas. El líder nacional del PP ha participado este miércoles en el primer acto en la comunidad autónoma para arropar a su candidato a la Presidencia, Jorge Azcón. El escenario elegido ha sido Figueruelas (Zaragoza).

Bajo la lluvia, y sin permitir preguntas a los periodistas, Feijóo ha querido cargar contra el Gobierno en varias cuestiones. La primera de todas, sobre la regularización masiva de personas inmigrantes que ha aprobado el Ejecutivo y que para Feijóo es una "cortina de humo" para no hablar del accidente ferroviario en Adamuz. "La irresponsabilidad es tan descomunal que se impulsa este asunto para desviar la atención. Esto es una cortina de humo, es inhumano e indecente", ha asegurado el líder popular.

"Si cree que se va a dejar de hablar de las negligencias ferroviarias por esa inmigración irregular, se equivoca", ha dicho Feijóo del presidente del Gobierno, mientras insistía en que Pedro Sánchez "no tiene derecho" a incrementar el censo español con casi tres millones de personas más.

"El Gobierno no puede regalar la residencia legal a cualquier persona. Las regularizaciones han de ser individualizadas, caso a caso", ha manifestado Feijóo, y ha añadido que se trata de "una alfombra roja para convertir la ilegalidad en una forma de residir" en España.

Revalorización de las pensiones: "Si el PSOE quiere, lo hacemos mañana" El presidente nacional del partido también ha incidido sobre el decreto que ha decaído en el Congreso para revalorizar las pensiones. "Si el PSOE quiere revalorizar las pensiones, lo hacemos mañana", ha asegurado. Sin embargo, ha mostrado su disconformidad en ayudar al Gobierno para "arreglar sus problemas con sus socios", recordando que el texto que ha ido a votación a la Cámara Baja contemplaba más medidas como la prohibición de los desahucios.