Ábalos renuncia a su acta de diputado en el Congreso dos meses después de entrar en prisión y deja de estar aforado

El exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, imputado en el caso Koldo, ha anunciado este miércoles que deja su acta de diputado a través de un mensaje en su perfil de las redes sociales —que gestiona su hijo desde que hace dos meses ingresó en prisión provisional sin fianza— y que ha formalizado su renuncia ante la Mesa del Congreso.

Ábalos dice que una vez resuelto por el Tribunal Supremo su recurso de apelación contra el auto de prisión, ha presentado su renuncia al acta de diputado por Valencia, "dado que en todo este proceso" considera que el "respeto a los procedimientos legales" es un pilar fundamental del Estado de Derecho "que garantiza la presunción de inocencia de todas y todos los ciudadanos; asegura la separación de poderes; la imparcialidad y la tutela judicial efectiva sin arbitrariedades".

“#EnElNombreDeÁbalos | Una vez resuelto por la Sala II del Tribunal Supremo mi Recurso de Apelación contra el Auto de Prisión, hoy he presentado ante la Mesa del Congreso mi renuncia al acta de diputado por València, dado que en todo este proceso he considerado que el respeto a… pic.twitter.com/GDYjUyHRjm“ — EN EL NOMBRE DE ÁBALOS (@abalosmeco) January 28, 2026

Con la renuncia de Ábalos a su acta de diputado, deja de estar aforado y la causa en la que está investigado por cinco posibles delitos — integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación— podría pasar del Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional.

Fuentes del Tribunal Supremo han asegurado a RTVE que cuando se comunique oficialmente la renuncia de Ábalos el tribunal decidirá sobre esta posibilidad. Por el momento tienen el criterio de que la competencia se mantiene si el escaño se deja después del auto de apertura de juicio, como ocurre en este caso que investiga la presunta trama de comisiones ilegales en adjudicaciones para la compra de mascarillas durante la pandemia.

Además, Ábalos también sigue investigado en otra pieza por presuntos amaños en contratos de obra pública. En esta causa, en la que también está imputado su sucesor al frente de la Secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán. En esta causa, el Supremo perdería la competencia y pasaría a ser investigado por la Audiencia Nacional, al encontrarse la causa en fase de instrucción y no haber ya ningún aforado.