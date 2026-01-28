Ábalos renuncia a su acta de diputado en el Congreso dos meses después de entrar en prisión y deja de estar aforado
- El exsecretario de Organización del PSOE, imputado en el caso Koldo, se encuentra en prisión provisional sin fianza
- La decisión de Ábalos, que permanecía en el Grupo Mixto, permite que otro diputado del PSOE pueda tomar el acta
El exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, imputado en el caso Koldo, ha anunciado este miércoles que deja su acta de diputado a través de un mensaje en su perfil de las redes sociales —que gestiona su hijo desde que hace dos meses ingresó en prisión provisional sin fianza— y que ha formalizado su renuncia ante la Mesa del Congreso.
Ábalos dice que una vez resuelto por el Tribunal Supremo su recurso de apelación contra el auto de prisión, ha presentado su renuncia al acta de diputado por Valencia, "dado que en todo este proceso" considera que el "respeto a los procedimientos legales" es un pilar fundamental del Estado de Derecho "que garantiza la presunción de inocencia de todas y todos los ciudadanos; asegura la separación de poderes; la imparcialidad y la tutela judicial efectiva sin arbitrariedades".
Con la renuncia de Ábalos a su acta de diputado, deja de estar aforado y la causa en la que está investigado por cinco posibles delitos — integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación— podría pasar del Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional.
Fuentes del Tribunal Supremo han asegurado a RTVE que cuando se comunique oficialmente la renuncia de Ábalos el tribunal decidirá sobre esta posibilidad. Por el momento tienen el criterio de que la competencia se mantiene si el escaño se deja después del auto de apertura de juicio, como ocurre en este caso que investiga la presunta trama de comisiones ilegales en adjudicaciones para la compra de mascarillas durante la pandemia.
Además, Ábalos también sigue investigado en otra pieza por presuntos amaños en contratos de obra pública. En esta causa, en la que también está imputado su sucesor al frente de la Secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán. En esta causa, el Supremo perdería la competencia y pasaría a ser investigado por la Audiencia Nacional, al encontrarse la causa en fase de instrucción y no haber ya ningún aforado.
El PSOE podrá recupera un diputado y el bloque de investidura vuelve a 176
La renuncia de Ábalos se hace efectiva desde este miércoles, según fuentes de la Cámara Baja, tras la reunión telemática de la Mesa del Congreso que ha calificado el escrito de renuncia y ha informado a la Junta Central Electoral para que expida la credencial del siguiente puesto en la lista electoral.
Ábalos había sido suspendido en su condición de diputado, sin sueldo y sin poder ejercer su voto y el pasado 15 de enero la Mesa rechazó su petición para que se le restituyeran sus derechos y deberes de diputado hasta que el Tribunal Supremo confirmara si le mantenía o no en prisión preventiva.
El exministro asegura ahora en su mensaje en X que la principal razón que le ha llevado a mantener su acta desde la aprobación del suplicatorio en enero de 2025 ha sido defender "ante la Mesa y la Presidencia del Congreso la importancia de hacer prevalecer la integridad del derecho de representación recogido en el artículo 23 de la Constitución".
La decisión de Ábalos de dejar su acta de diputado despeja el camino a las votaciones del grupo parlamentario del PSOE ya que su escaño quedará libre para que la siguiente persona en la lista electoral del partido pueda incorporarse. En este caso, la siguiente en la lista es Ana María González Herdaro, alcaldesa de Llaurí, municipio de la Ribera Baja de Valencia.
De este modo, el bloque de los grupos parlamentarios que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez vuelve a contar con 176 diputados (PSOE, Sumar, ERC, PNV y EH Bildu) por lo que dejaría de depender de Junts en las votaciones para sacar adelante las iniciativas en el Congreso de los Diputados.
El PSOE había logrado 121 escaños en el Congreso en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, pero perdieron uno tras la expulsión de Ábalos a raíz del caso Koldo.
En la página web del Congreso de los Diputados todavía se puede ver el perfil de Ábalos como diputado por el Grupo Mixto, al que pasó tras ser expulsado del PSOE por su imputación y detención por el caso Koldo.
El juez instructor de la causa en el Supremo Leopoldo Puente denegó el pasado 7 de enero la autorización solicitada por el Senado para que Ábalos asistiera a la comisión de investigación abierta en la Cámara Alta sobre el caso Koldo. La decisión ha motivado la desconvocatoria de esa cita, al no poderse celebrar esta comparecencia, que había sido solicitada por el Partido Popular.