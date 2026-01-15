La Mesa del Congreso rechaza la petición de Ábalos de que se le restituyeran sus derechos como diputado

La Mesa del Congreso ha rechazado la petición que hizo el exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos para que se le restituyeran sus derechos como diputado, tras haber sido suspendido después de que el Tribunal Supremo desestimara el recurso presentado por su defensa contra el auto de procesamiento dictado por el juez sobre el caso de los contratos por la compra de mascarillas.

Según la Mesa, "no se dan las condiciones al haber auto de procesamiento y seguir en prisión".

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN...)