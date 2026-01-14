El Supremo designa al tribunal que juzgará a Ábalos, Koldo y Aldama por presunta corrupción en el caso mascarillas
- Son siete magistrados, entre ellos el presidente de la Sala de lo Penal Andrés Martínez-Arrieta
- La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete para Aldama
El Tribunal Supremo ha designado este miércoles a los siete magistrados que juzgarán al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al presunto comisionista Víctor de Aldama por la presunta obtención de mordidas ilegales en contratos de mascarillas en pandemia.
Según una providencia, serán seis hombres y una mujer los que formarán el tribunal que juzgará la primera causa del conocido como caso Koldo. Concretamente, son los cinco integrantes de la Sala que dio inicio a la causa -el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez-Arrieta, Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo Porres-, a quienes se unen el magistrado y ex fiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar, y Javier Hernández.
El tribunal tiene pendiente señalar fecha del juicio que podría celebrarse entre finales de febrero y principios de marzo, con una duración estimada de dos meses.
La Fiscalía solicita para Ábalos 24 años de cárcel
En este caso, Ábalos afronta una petición del Ministerio Público de 24 años de cárcel, la más alta. Para Koldo García se solicitan 19 años y medio de privación de livertad, mientras que para Víctor de Aldama se piden siete años de cárcel.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a Ábalos y a Koldo García de seis delitos -organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, dos de tráfico de influencias y malversación-, mientras que a Aldama le atribuye los dos primeros y uso de información privilegiada. Serán juzgados ante los indicios de que los tres se habrían concertado para obtener "un común beneficio económico" en la contratación pública de empresas captadas por Aldama.
En estos momentos, tanto el exministro socialista como Koldo se encuentran en prisión preventiva. Así lo decidió el juez instructor de la causa, Leopoldo Puente, el pasado 27 de noviembre por "riesgo extremo" de fuga.
Este jueves el Supremo acogerá dos vistas a puerta cerrada para estudiar los recursos de sus defensas contra su ingreso en prisión.