El Supremo designa al tribunal que juzgará a Ábalos, Koldo y Aldama por presunta corrupción en el caso mascarillas

El Tribunal Supremo ha designado este miércoles a los siete magistrados que juzgarán al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al presunto comisionista Víctor de Aldama por la presunta obtención de mordidas ilegales en contratos de mascarillas en pandemia.

Según una providencia, serán seis hombres y una mujer los que formarán el tribunal que juzgará la primera causa del conocido como caso Koldo. Concretamente, son los cinco integrantes de la Sala que dio inicio a la causa -el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez-Arrieta, Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo Porres-, a quienes se unen el magistrado y ex fiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar, y Javier Hernández.

El tribunal tiene pendiente señalar fecha del juicio que podría celebrarse entre finales de febrero y principios de marzo, con una duración estimada de dos meses.