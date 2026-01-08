Aldama admite pagos y colaboración con Ábalos y Koldo y pide una rebaja de pena por su confesión

El empresario Víctor de Aldama ha reconocido todos los delitos que se le imputan en el caso Koldo y ha admitido pagos y colaboración con el exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor ministerial.

Su confesión se produce en el escrito de defensa remitido al Tribunal Supremo para el juicio por las mascarillas, en el que ha pedido también que se le rebaje la pena de siete años de prisión que solicitaba para él la Fiscalía Anticorrupción.

Según el escrito al que ha tenido acceso RTVE, Aldama formó parte de una organización integrada por José Luis Ábalos y Koldo García, cuyo objetivo era obtener beneficios económicos ilícitos mediante el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas y gestiones ante distintas administraciones.

