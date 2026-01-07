El Supremo deniega la salida de prisión de Ábalos para que comparezca en la comisión del caso Koldo en el Senado

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha denegado la autorización solicitada por el Senado para que el exministro de Transportes José Luis Ábalos, que se encuentra en prisión preventiva, asista mañana, jueves, a la comisión de investigación abierta en la Cámara Alta sobre el caso Koldo.

El magistrado ha dictado un auto este miércoles en el que considera que, ante la singular premura de la solicitud, no es posible otorgar dicha autorización, sin perjuicio de que el Senado vuelva a solicitarlo con tiempo suficiente "para que resulte posible la imprescindible audiencia previa de las partes".

La comisión de investigación abierta en el Senado, en la que el PP tiene mayoría para tomar decisiones, acordó citar a Ábalos el jueves en la que hubiese sido la comparecencia número 99 de la comisión y la segunda del también exsecretario de Organización socialista, que contestó a las preguntas de los senadores el 6 de mayo de 2024.

José Luis Ábalos se encuentra en prisión preventiva junto a quien fuese su más estrecho asesor, Koldo García, desde el pasado 27 de noviembre a la espera de juicio por presuntas comisiones ilegales en contratos públicos de mascarillas en pandemia, en el que también se sentará en el banquillo el supuesto comisionista Víctor de Aldama.

También desestima la petición de Ábalos de ser juzgado por un jurado popular Además, el magistrado Leopoldo Puente ha desestimado la petición formulada por el exministro socialista, José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García su petición de ser juzgados por un jurado popular, y no por el alto tribunal, en el caso por las supuestas comisiones en la adjudicación de contratos públicos en la compra de mascarillas durante la pandemia. Responde al escrito del encausado, al que se adhirió la representación de Koldo García Izaguirre, que la ley reguladora del jurado lo excluye cuando se trata de delitos cuyo enjuiciamiento venga atribuido a la Audiencia Nacional, aunque por razón del aforamiento de uno de los investigados corresponda al Tribunal Supremo la instrucción y enjuiciamiento de los mismos. Y añade que el escrito del exministro señala con acierto que “el aforamiento modifica el órgano judicial ordinariamente competente, pero no el procedimiento”. Además, según la providencia del juez, a mayor abundamiento, “resultaría irresoluble paradoja que el aforado (y los demás investigados en esta causa especial) fueran enjuiciados por un Tribunal de Jurado, y no pudieran serlo por expresa prohibición legal, en cambio, los demás investigados en el procedimiento actualmente seguido ante el Juzgado Central de Instrucción número 2, del que esta causa especial procede”. El instructor considera obvio que “la exclusión del procedimiento previsto en dicha ley cuando se trata de delitos cuyo enjuiciamiento venga atribuido a la Audiencia Nacional no obedece a la falta de capacidad de dicho órgano para implementar esa clase de procedimiento, ni a ninguna otra circunstancia vinculada con las particulares características de aquél. La razón que justifica las referidas exclusiones obedece a la especial complejidad, fáctica y técnico jurídica, de los referidos delitos, siendo ésta la que determinó que el legislador considerase improcedente el enjuiciamiento de los mismos a través de un Tribunal de Jurado”. Por lo expuesto, la resolución concluye que, en el marco de la instrucción ya concluida, no es dable en este momento revisar las decisiones adoptadas en firme acerca del procedimiento adecuado y del órgano competente para proceder al enjuiciamiento. Señala además que tampoco resulta posible interponer ya recurso frente a la decisión, “so pena de propiciar un interminable bucle, con tendencia al infinito” de reiteración de aspectos que han sido ya resueltos en instrucción de forma definitiva y frente a cuyas decisiones no cabe recurso.

El PP solicitó la comparecencia de Ábalos en la comisión del caso Koldo Los populares solicitaron la comparecencia del exministro de Transportes en la comisión del caso Koldo en el Senado alegando el "papel" de Ábalos en "las tramas corruptas del sanchismo". El presidente del Senado, Pedro Rollán, envió hace una semana la petición de comparecencia al Tribunal Supremo y a Instituciones Penitenciarias. Para celebrar esta comparecencia, el Senado habilitó el mes de enero, tradicionalmente de vacaciones parlamentarias. El exministro será el segundo de los exsecretarios de Organización del PSOE que comparece en la Cámara Alta, después de Santos Cerdán, también investigado en el Tribunal Supremo. Los populares acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de inacción ante estas investigaciones judiciales que afectan a antiguos dirigentes y abogan por ejercer "más control y fiscalización" sobre su actuación, partiendo del supuesto de que el jefe del Ejecutivo sabía "todo" lo que hacían sus subordinados y "lo tapó". El PP considera que Ábalos "no es un actor secundario" sino el hombre de confianza de Sánchez, que conoce "sus secretos" y que puede arrojar luz sobre los presuntos casos de corrupción que investiga el Supremo y la Audiencia Nacional.