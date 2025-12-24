Ábalos niega tener pruebas "delictivas" contra Sánchez y rechaza que hubiera financiación ilegal en el PSOE
- José Luis Ábalos responde en TVE a las preguntas de Mañaneros 360 en su primera entrevista en prisión
- El exministro critica la premura con que la mesa del Congreso le retiró su condición de diputado: "Es muy grave"
José Luis Ábalos ha negado que hubiese financiación ilegal en el PSOE durante su etapa como secretario de organización de la formación. Lo ha dicho en una entrevista en exclusiva concedida al programa Mañaneros 360 de TVE. Es la primera que ofrece a los medios de comunicación desde prisión. También ha afirmado que no tiene pruebas de "hechos delictivos o actividades ilícitas" que puedan comprometer a Pedro Sánchez.
Ábalos ha dicho que la causa contra él quiere eliminar a un hombre y un político. Y ha criticado la "premura" de la mesa del Congreso para tramitar la retirada de su condición de diputado. "Deberían haber tenido más cautela y esperar a la resolución del recurso de apelación contra mi entrada en prisión", ha dicho. Un asunto que le parece "muy grave".
José Luis Ábalos pide que le juzgue un jurado popular
En un giro de guión en su estrategia de defensa, José Luis Ábalos solicita que su causa se acomode a la Ley del Jurado y que le juzgue un jurado compuesto por nueve personas anónimas, como sucediera en su momento el juicio de los trajes de Francisco Camps.
El exministro ha insistido en que confía en la justicia y en que salga la verdad, porque en su opinión "la investigación está viciada y contaminada desde el principio".
Sobre las pruebas en su contra, niega que el informe de la UCO recoja que se llevó un millón de euros de la trama de hidrocarburos: "El informe de la UCO no dice eso", ha respondido, sino que hubo "680.000 euros destinados a la casa de Alcaidesa", la urbanización de lujo en Cádiz que habría sido disfrutada por Ábalos. Y ha continuado, "el resto se lo llevó (Víctor de) Aldama". Ábalos ha sostenido que él pagó el alquiler de tres meses, hasta que fue "desahuciado" y "en ningún sitio pone que me llevé un millón".
Niega, además, haber recibido favores personales a cambio de favores políticos. Preguntado en concreto por el alquiler de la vivienda de Jessica Rodríguez, Ábalos ha desvelado que "no fue pagado por Aldama, sino por Escolano", en referencia Luis Alberto Escolano, uno de los socios del comisionista Víctor de Aldama. A continuación Ábalos ha recordado que "Jessica era inicialmente conocida de Aldama, que nos la presentó".
El exministro de Transportes buscará la "nulidad" de pruebas como los audios que han sido rebatidos pericialmente por Santos Cerdán. "Será objeto del juicio", ha dicho Ábalos, que a la pregunta de si cree que los audios han sido manipulados responde "Sí, no reconozco mi voz".
Camina y lee mucho en prisión
El exministro, en prisión desde el pasado 27 de noviembre, comparte la celda de la prisión de Soto del Real (Madrid) con su exasesor, Koldo García, con el que dice tiene una relación "buena", a pesar de que han tenido que aprender a convivir "en un espacio pequeño". Ha afirmado que está "más fuerte que nunca" y que a diario recibe cartas de apoyo de presos de otras cárceles. También que camina y lee mucho. En concreto, ha mencionado la Biografía de Fouché y obras de Viktor Frankl, Eric Bullard, Bruno Cardeñosa, Andrés Trapiello o Pérez Galdós.
Frente a la pregunta de si ha contemplado fugarse en algún momento, Ábalos ha considerado que es "absurdo". No lo ha planeado, ha dicho, y tiene "todos los arraigos posibles". José Luis Ábalos ha recordado que es padre "de un hijo menor" con el que tiene que "cumplir como padre y con el pago de la pensión". Pero además, ha insistido en que es diputado. Y por este motivo ha repetido, "no hay precedentes" de su situación.
En todo caso, José Luis Ábalos, ha dicho que espera en salir en prisión antes del juicio. "Es mi deseo y confío en la justicia", ha conluido.