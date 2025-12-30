El PP cita a Ábalos en la comisión del caso Koldo del Senado el 8 de enero: "Colaborar con la verdad o proteger a Sánchez"

El Partido Popular ha citado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a declarar en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado el próximo 8 de enero y le da dos opciones: "Colaborar con la verdad o proteger a Sánchez". Pese a encontrarse actualmente en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real, los populares abrirán 2026 con la comparecencia del exdirigente socialista para que responda sobre "su papel clave en las tramas corruptas del sanchismo".

Así lo ha confirmado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, este martes durante una rueda de prensa desde la Cámara Alta, donde los populares cuentan con mayoría absoluta. La senadora ha añadido que Ábalos tendrá que dar cuenta sobre "los enchufes y uso de recursos públicos para colocar a sus presuntas sobrinas" en empresas o las posibles adjudicaciones irregulares de obra pública a cambio de mordidas.

"Habilitamos el mes de enero y arrancamos 2026 con el otro número dos de Sánchez, el señor Ábalos, compareciendo en el Senado", ha anunciado García, después de recordar que el también exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ya ha declarado en la misma comisión.

El PP asegura que Sánchez "todo lo sabía y todo lo tapó" La senadora del PP ha iniciado su rueda de prensa asegurando que el año ha estado marcado por "cuatro hechos incontestables", siendo estos la parálisis legislativa, la "instrumentalización" de las instituciones por parte del Gobierno, los "ataques y acoso sexual a mujeres" y la corrupción. Ante todos estos "escándalos", García considera que el Gobierno ha respondido con "silencio", a diferencia del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que ha reaccionado con "más control, más fiscalización y más comisiones" para investigar cada una de estas tramas: "Gracias a este trabajo descubrimos que las empresas públicas servían de agencia de colocación para colocar a mujeres elegidas por catálogo", ha puesto de ejemplo. Nuevamente, la senadora del PP ha puesto en el centro de la diana al presidente del Gobierno, a quien acusa de estar "perseguido y señalado" por la corrupción: "Sánchez todo lo sabía y todo lo tapó". Un informe pedido por el PSOE descarta financiación ilegal pero halla gastos "llamativos" cargados por Ábalos

Ábalos tiene "la llave de la caja fuerte del sanchismo" "Ábalos no es un actor secundario, es el hombre para todo de Sánchez", ha sostenido García, que considera que el exministro puede aportar nueva información para la investigación: "Tiene la llave de la caja fuerte de los secretos del sanchismo". Teniendo esto en cuenta, quieren que Ábalos abra "de par en par" la puerta de la caja delante de todos los españoles. La portavoz también ha recordado que el exministro y el presidente "compartieron primarias, viajes en coche, pandilla y poder en la mesa de Ferraz y de Moncloa", asumiendo, por tanto, que "Ábalos no era un desconocido para Sánchez", ni Sánchez lo era para Ábalos: "Compartieron demasiado".