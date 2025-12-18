El PP cita a Zapatero a la comisión del Senado para declarar sobre Plus Ultra y su "relación opaca" con Venezuela

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha comunicado que su formación ha citado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a declarar en la comisión del caso Koldo, por sus posibles conexiones con los directivos de la compañía aérea Plus Ultra que están investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Así lo ha confirmado la senadora del Partido Popular este jueves durante una rueda de prensa, en la que ha informado que el exmandatario y líder socialista tendrá que explicar en la comisión su papel en el rescate de la aerolínea, así como su "relación opaca" con "la dictadura" de Nicolás Maduro en Venezuela.

Según varias informaciones que se han publicado esta semana, Zapatero se reunió en un monte de El pardo con el empresario Julio Martínez, de la aerolínea Plus Ultra, quien fue detenido y luego puesto en libertad por estar implicado en una operación abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Acusa a Zapatero de mover "todos los hilos del sanchismo" En este contexto, la senadora popular ha explicado que el expresidente tendrá que dar cuenta de todo este asunto, e informar si participó "directa o indirectamente" en un posible "chivatazo" a Martínez de la detención. Además, le preguntarán si supo con antelación que iban a producirse detenciones y si esa persona fue advertida para "destruir pruebas", ya que la reunión se produjo unas horas antes de la detención, ha afirmado la portavoz. Alicia García ha asegurado que Zapatero podría estar implicado "en el tinglado de corrupción que rodea a Sánchez" y ha afirmado que es uno de los encargados de mover "todos los hilos del sanchismo". Por tanto, deberá declarar en la comisión que investiga el caso Koldo para aclarar "su implicación" en "uno de los entramados más opacos que rodean al actual Gobierno" y que "conecta" rescates públicos, capital venezolano y decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez "profundamente anómalas". El juez deja en libertad provisional a los cuatro detenidos en el marco del caso Plus Ultra