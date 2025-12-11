González y Zapatero recuerdan la "lucidez" de Rubalcaba con la publicación de sus discursos parlamentarios

El recuerdo a Alfredo Pérez Rubalcaba ha reunido este jueves en el Congreso a dos expresidentes del Gobierno, dos ministros y una nutrida representación de cargos y excargos del PSOE. Concretamente, la cita ha sido para presentar el libro Discursos parlamentarios de Alfredo Pérez Rubalcaba, y que ha editado la Cámara Baja. Los encargados de presentar la publicación han sido Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, que contaron con él durante sendas etapas al frente del Ejecutivo.

La imagen de ambos exmandatarios juntos era única, tras varios capítulos de discrepancias políticas entre ellos. Sin embargo, en esta ocasión han coincidido en un hecho, y ha sido en recordar la "lucidez" y "brillantez" de Rubalcaba cuando se subía a la tribuna del Congreso. "Cuánta importancia le daba a la palabra", ha dicho González, y ha insistido en que era un político "que creía en el parlamento".

Zapatero, por su lado, ha destacado su capacidad de generar consensos, incluso con sus adversarios. "Creo que necesitamos más aplausos de amplio consenso", ha asegurado en referencia a los aplausos que cosechaba el político socialista tras sus discursos.

Rubalcaba ocupó varias carpetas ministeriales bajo la presidencia de Felipe González, y ya con José Luis Rodríguez Zapatero ejerció de vicepresidente y portavoz. Más tarde, en 2012, fue elegido secretario general del PSOE. Falleció en mayo de 2019 tras padecer un ictus.

Compromiso para acabar con el terrorismo de ETA Zapatero ha querido aprovechar la ocasión de la presentación de estos discursos para recordar uno de los momentos más complejos de su etapa en la Moncloa, como fue la lucha contra el terrorismo de ETA. "Alfredo era capaz de ser quien lideraba la lucha antiterrorista con una eficacia notable", ha subrayado, en algunos momentos con tono emocionado. También ha recordado que Rubalcaba siempre intentó mantener una relación muy estrecha con los cargos socialistas en el País Vasco. "Fue un socialista leal", ha dicho Zapatero. Felipe González ha seguido con el concepto de lealtad: "Era leal con la Constitución, con el europeísmo, y esa lealtad le daba la libertad para decir lo que pensaba". Y ha reconocido que cuando Rubalcaba no compartía un proyecto "siempre tenía la libertad de expresarse... con tremenda lucidez". González también ha desvelado que tras su muerte todavía "no he podido borrar su teléfono". Junto al expresidente del Gobierno se ha sentado la mujer de Rubalcaba, Pilar Goya. En su caso ha destacado que era un "trabajador meticuloso, casi obsesionado".