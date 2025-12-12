La justicia investiga una denuncia de Anticorrupción contra Plus Ultra por blanqueo de fondos públicos y oro venezolanos
- La Policía detuvo este jueves al presidente y al CEO de la aerolínea española
- La Fiscalía trazó una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España
La jueza que ordenó la detención este jueves del presidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y el consejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli, investiga una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta a un presunto blanqueo de fondos públicos y oro de Venezuela en varios países y al "uso indebido" del rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno.
La Audiencia Nacional rechazó admitir la denuncia el año pasado porque —argumentó—no era su competencia, sino del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, según el escrito visto por RTVE.
En él se recoge la denuncia de Anticorrupción, que sospecha que Plus Ultra podría haber hecho un uso indebido del rescate al transferir esos fondos a cuentas de una organización criminal que también investigan Francia y Suiza.
Simulaban devoluciones de préstamos
Las transferencias de la aerolínea habrían simulado la devolución de "préstamos con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro". Según los investigadores, su fin real sería blanquear ingresos opacos provenientes de Venezuela. Los fondos se habrían obtenido por malversación en un programa de distribución de alimentos y por la venta de las reservas de oro del país.
Toda esta trama la formaban "personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español", y estaría "dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados". El presidente y el consejero delegado de la compañía siguen detenidos.
Malversación de funcionarios de Venezuela
Según la Fiscalía, los fondos ilícitos procederían de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de "muy alta cuantía", concretamente de "fondos públicos de programas CLAP", impulsados por el Gobierno para repartir alimentos básicos subsidiados, y "ventas de oro del Banco de Venezuela".
"La sociedad Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura, a su vez, a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal", sostiene Anticorrupción.
La denuncia incide en la actuación de varias personas, en algunos casos a través de sociedades mercantiles, para recibir cantidades de dinero procedentes del extranjero con el objeto de adquirir bienes inmuebles, así como suscribir contratos de préstamo a Plus Ultra, que fueron íntegramente reembolsados.
También menciona la venta de oro por importe de unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes por parte de la que concedió los préstamos, la remisión de cantidades por la misma sociedad a otra empresa a una cuenta en Panamá y que para las actividades de blanqueo "se ha podido utilizar la venta de relojes de lujo".