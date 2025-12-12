La justicia investiga una denuncia de Anticorrupción contra Plus Ultra por blanqueo de fondos públicos y oro venezolanos

La jueza que ordenó la detención este jueves del presidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y el consejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli, investiga una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta a un presunto blanqueo de fondos públicos y oro de Venezuela en varios países y al "uso indebido" del rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno.

La Audiencia Nacional rechazó admitir la denuncia el año pasado porque —argumentó—no era su competencia, sino del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, según el escrito visto por RTVE.

En él se recoge la denuncia de Anticorrupción, que sospecha que Plus Ultra podría haber hecho un uso indebido del rescate al transferir esos fondos a cuentas de una organización criminal que también investigan Francia y Suiza.

Simulaban devoluciones de préstamos Las transferencias de la aerolínea habrían simulado la devolución de "préstamos con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro". Según los investigadores, su fin real sería blanquear ingresos opacos provenientes de Venezuela. Los fondos se habrían obtenido por malversación en un programa de distribución de alimentos y por la venta de las reservas de oro del país. Toda esta trama la formaban "personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español", y estaría "dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados". El presidente y el consejero delegado de la compañía siguen detenidos.