Ábalos pide al Congreso recuperar sus derechos de diputado hasta que el Supremo decida si lo mantiene en prisión

El exministro socialista José Luis Ábalos ha solicitado a la Mesa del Congreso de los Diputados que le devuelva sus derechos y deberes de diputado hasta que el Tribunal Supremo confirme si le mantiene o no en prisión preventiva, algo que sucederá en la vista judicial que se celebrará el próximo 15 de enero.

El exministro de Transportes se encuentra en prisión comunicada y sin fianza desde el pasado 27 de noviembre. Dos semanas después, el 10 de diciembre, la Mesa del Congreso acordó su suspensión como diputado de la Cámara Baja.

En el escrito dado a conocer este martes a través de X, pero fechado el pasado 31 de diciembre, el que fuera titular de Transportes y secretario de Organización del PSOE considera que dicha suspensión acarrea "la pérdida del derecho a la asignación económica" y de "toda ayuda o indemnización por gastos" derivados de sus funciones. Esto, afirma, le deja "sin los ingresos procedentes del Congreso" y de sus cotizaciones a la Seguridad Social y las mutualidades.

Asegura, sin embargo, que la "gravedad fundamental" de ese acuerdo del órgano de gobierno de la Cámara Baja reside en la "pérdida" de su voto. "Privan de la representación legítima y democrática en la XV Legislatura a cuantos ciudadanos y ciudadanas de Valencia me votaron el 23 de julio de 2023", indica. E incide en la alteración del número de diputados del Congreso, que con su suspensión pasa de 350 a 349.

De esta manera, el exdirigente del PSOE solicita a la Mesa del Congreso que "reconsidere su decisión", que dice fue adoptada con "precipitación y premura" y le restituya sus derechos y deberes. Al menos, dice, "hasta que se celebre la vista" judicial en la que el Supremo decidirá si le deja o no en libertad tras determinar su ingreso en prisión preventiva. La medida cautelar, adoptada el pasado 27 de noviembre, es considerada por el exministro "tan excepcional como injustificada".

El Supremo decidirá a mediados de enero si mantiene la prisión de Ábalos y Koldo El Tribunal Supremo revisará el próximo 15 de enero los recursos presentados por el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García en contra de los respectivos autos de entrada en prisión provisional dictados por el instructor del caso, el magistrado Leopoldo Puente. El instructor dictó el pasado 27 de noviembre el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para ambos por entender que existía un elevado riesgo de fuga dada la proximidad del juicio y las elevadas penas que la Fiscalía y las acusaciones piden para ellos. El Supremo envía a prisión provisional y sin fianza a Ábalos y Koldo García al ver aumentado el riesgo de fuga Mª Carmen Cruz Martín, Pablo de la Fuente El letrado del exministro recurrió esta decisión reclamando la anulación de la medida cautelar de prisión y pidiendo su puesta en libertad. Alegaba la "ausencia de indicios" delictivos y la "ausencia de riesgo de fuga", la "vulneración del derecho de representación política" y el "uso de la prisión provisional para fines ajenos a la institución procesal". El abogado de Ábalos, Carlos Bautista, criticó que el magistrado no adoptara medidas menos lesivas que la cárcel y aventura que la medida de prisión "tiene como objetivo fomentar una declaración colaborativa al estilo" de la del empresario imputado Víctor de Aldama tras su paso por un centro penitenciario. El defensor entiende que el instructor ha minusvalorado la "realidad de los vínculos laborales, familiares y sociales" de Ábalos y recuerda que el exministro tiene un "hijo menor que está a su cargo los fines de semana" y que el exdirigente socialista "tiene residencia fija en territorio español". Además, cuestiona que se haya enviado a la cárcel a un diputado sin haber valorado "la afectación" a sus derechos políticos, siendo además una medida que impacta "directamente en los derechos colectivos de los ciudadanos que lo han elegido". "La medida de prisión provisional no puede desconectarse de este impacto", añadía. Y rechaza que el magistrado esgrima el riesgo de fuga basándose en la "presunta existencia" de inmuebles del exministro en Perú y Colombia. Según el defensor, el argumento "supone una ignorancia supina acerca de los instrumentos extradicionales existentes" entre esos países y España. Señala igualmente que su defendido siempre ha cumplido con las medidas cautelares que tenía impuestas de comparecencias quincenales, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España. Para el letrado tampoco es suficiente como argumento "la sola gravedad del delito o la pena, ni cabe un automatismo en la decisión, tal cual parece aquí", ni invocar "la inminencia de juicio oral desconectada de un riguroso análisis de las circunstancias personales". Además, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, anunció este martes que la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' ha fijado para el próximo 8 de enero la comparecencia del exministro Ábalos. El PP cita a Ábalos en la comisión del caso Koldo del Senado el 8 de enero: "Colaborar con la verdad o proteger a Sánchez"