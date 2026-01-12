El Supremo da a Ábalos y Koldo cinco días para pagar 60.000 euros de fianza ante su próximo juicio

El Tribunal Supremo ha acordado dar al exministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera su mano derecha, Koldo García, ambos en prisión provisional, cinco días para que aporten dos fianzas de 60.000 euros por las responsabilidades civiles que tendrían que afrontar en caso de ser condenados en el primer juicio.

El también exsecretario de Organización y su asesor se encuentran en la cárcel de Soto del Real en Madrid desde finales de noviembre por la causa que les investiga por la trama de presuntas mordidas en contratos irregulares de mascarillas.

