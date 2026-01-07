Ábalos se vuelve a quedar sin abogado a las puertas de ser juzgado y estando en prisión

El abogad del exministro socialista José Luis Ábalos ha renunciado a su defensa por "discrepancias contractuales". Los letrados han comunicado su decisión al Tribunal Supremo este miércoles, según han informado fuentes jurídicas a RTVE. Ábalos ya cambió de abogado a dos días de una declaración clave ante el Alto Tribunal, el pasado octubre. Desde entonces y hasta ahora, le ha defendido Carlos Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional que llevó casos como 'Faisán' o el 11-M.

Bautista pasó al sector privado en 2024 después de ser en la Audiencia Nacional el fiscal a cargo del 'caso Faisán', en el que se condenó al aparato de financiación de la banda terrorista ETA, y participó en el juicio celebrado por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

La decisión llega con el exministro de Transportes a las puertas de ser juzgado por la pieza principal del caso Koldo, el presunto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos de compra de mascarillas en pandemia, y tras más de un mes en prisión preventiva.