Ábalos se vuelve a quedar sin abogado a las puertas de ser juzgado y estando en prisión
- El exministro socialista ya cambió de abogado a dos días de una declaración clave ante el Supremo el pasado octubre
- Hasta ahora, le representaba el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, que llevó el 'caso Faisán' o el 11-M.
El abogad del exministro socialista José Luis Ábalos ha renunciado a su defensa por "discrepancias contractuales". Los letrados han comunicado su decisión al Tribunal Supremo este miércoles, según han informado fuentes jurídicas a RTVE. Ábalos ya cambió de abogado a dos días de una declaración clave ante el Alto Tribunal, el pasado octubre. Desde entonces y hasta ahora, le ha defendido Carlos Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional que llevó casos como 'Faisán' o el 11-M.
Bautista pasó al sector privado en 2024 después de ser en la Audiencia Nacional el fiscal a cargo del 'caso Faisán', en el que se condenó al aparato de financiación de la banda terrorista ETA, y participó en el juicio celebrado por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
La decisión llega con el exministro de Transportes a las puertas de ser juzgado por la pieza principal del caso Koldo, el presunto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos de compra de mascarillas en pandemia, y tras más de un mes en prisión preventiva.
En octubre fue él el que renunció a su abogado
El pasado 13 de octubre, el también exsecretario de Organización del PSOE renunció al que era su representante, José Aníbal Álvarez. Había aumentado entre ellos la tensión por las reuniones que Ábalos mantuvo a espaldas de su abogado con la letrada del exasesor Koldo García, y con otros abogados, de las que se enteró por los medios de comunicación.
También se dieron discrepancias entre ambos por la estrategia de defensa, dado que, entre otras cosas, su abogado le había recomendado que dejase el escaño para perder su condición de aforado y enviar la causa así a la Audiencia Nacional. También le planteó alcanzar un pacto con Fiscalía, cosas que no se produjeron.
José Luis Ábalos se encuentra en prisión preventiva junto a quien fuese su más estrecho asesor, Koldo García, desde el pasado 27 de noviembre a la espera de juicio por presuntas comisiones ilegales en contratos públicos de mascarillas en pandemia, en el que también se sentará en el banquillo el supuesto comisionista Víctor de Aldama.
La decisión de los letrados de Ábalos de este miércoles se conoce el mismo día que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha denegado la autorización solicitada por el Senado para que Ábalos asista el jueves a la comisión de investigación abierta en la Cámara Alta sobre el caso Koldo. El magistrado subraya en su auto la "singular premura de la solicitud", impulsada por el PP, que tiene mayoría para tomar decisiones en la referida comisión, y recuerda que el Senado puede volver a solicitarlo con tiempo suficiente para que pueda producirse "la imprescindible audiencia previa de las partes".