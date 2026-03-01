GP de Tailandia
Bezzecchi pasa el rodillo en la primera carrera del año y Márquez se queda fuera por un pinchazo
- El italiano ha sacado casi seis segundos a Pedro Acosta, segundo; Raúl Fernández ha completado el podio
- Tampoco pudo acabara la carrera el pequeño de los Márquez, que se fue al suelo a cuatro vueltas para el final
RTVE.es
El italiano de Aprilia, Marco Bezzecchi se ha quitado la espinita del sábado en la carrera al sprint, que no pudo acabar por irse al suelo cuando la lideraba, y ha impuesto un ritmo infernal sobre el asfalto para adjudicarse la primera carrera larga de la temporada en el GP de Tailandia. El podio lo completaron los española Pedro Acosta y Raúl Fernández. Además, el murciano se pone al frente del Mundial de MotoGP tras su victoria en la carrera al sprint del sábado.
[Seguirá ampliación]