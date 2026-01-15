El Supremo analiza si mantiene a Ábalos y Koldo en prisión preventiva

El Tribunal Supremo analiza a partir de este jueves si mantiene en prisión preventina al exministro socialista José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García después de los recursos presentados por sus defensas. Ambos ingresaron en la cárcel madrileña de Soto del Real el pasado 27 de noviembre.

El alto tribunal debe de estudiar las peticiones contra su entrada en prisión, dictada por el juez instructor Leopoldo Puente, por "riesgo extremo" de fuga ante la proximidad del juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia del coronavirus.

La Sala de lo Penal ha convocado a las 10.30 horas la vista para deliberar sobre la situación del exministro socialista; media hora más tarde decidirán sobre la petición realizada por la defensa de Koldo García.

Los argumentos de las defensas de Ábalos y de Koldo La defensa de José Luis Ábalos acusa en su recurso al magistrado Leopoldo Puente de hacer un "uso irrazonable del derecho" por enviarle a la cárcel con una "base de vaguedades y excusas procesales". En ese sentido, solicita a la Sala de lo Penal que ponga en libertad al exministro, al descartar que exista riesgo de fuga. Asimismo, sostiene que "ante la ausencia de cualquiera de las finalidades propias de la prisión provisional, resulta inevitable no pensar en que la medida cautelar únicamente tiene como objetivo fomentar una declaración colaborativa al estilo de" la del tercer procesado por las mascarillas, el empresario Víctor de Aldama, "tras su paso por un centro penitenciario". Fotografía de archivo del exasesor Koldo García y el exministro de Transportes José Luis Ábalos, de su última comparecencia en el Tribunal Supremo. EFE/ Javier Lizón / J.J. Guillén Del mismo modo se pronuncia la defensa de Koldo García. Solicita que lo deje en libertad y se ha ofrecido a pagar una fianza para poder salir de la cárcel, asegurando que su incremento patrimonial está "justificado" por sus ingresos. También se queja de que el auto de prisión provisional "asume las conclusiones de la acusación sin verificar la solidez de los elementos incriminatorios ni la justificación del riesgo extremo".