El Supremo analiza si mantiene a Ábalos y Koldo en prisión preventiva
- Las defensas solicitan su libertad, argumentan un "uso irrazonable del derecho" y se abren a pagar una fianza
- La Fiscalía solicita para el exministro socialista 24 años de cárcel y 19 para Koldo García
El Tribunal Supremo analiza a partir de este jueves si mantiene en prisión preventina al exministro socialista José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García después de los recursos presentados por sus defensas. Ambos ingresaron en la cárcel madrileña de Soto del Real el pasado 27 de noviembre.
El alto tribunal debe de estudiar las peticiones contra su entrada en prisión, dictada por el juez instructor Leopoldo Puente, por "riesgo extremo" de fuga ante la proximidad del juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia del coronavirus.
La Sala de lo Penal ha convocado a las 10.30 horas la vista para deliberar sobre la situación del exministro socialista; media hora más tarde decidirán sobre la petición realizada por la defensa de Koldo García.
Los argumentos de las defensas de Ábalos y de Koldo
La defensa de José Luis Ábalos acusa en su recurso al magistrado Leopoldo Puente de hacer un "uso irrazonable del derecho" por enviarle a la cárcel con una "base de vaguedades y excusas procesales". En ese sentido, solicita a la Sala de lo Penal que ponga en libertad al exministro, al descartar que exista riesgo de fuga.
Asimismo, sostiene que "ante la ausencia de cualquiera de las finalidades propias de la prisión provisional, resulta inevitable no pensar en que la medida cautelar únicamente tiene como objetivo fomentar una declaración colaborativa al estilo de" la del tercer procesado por las mascarillas, el empresario Víctor de Aldama, "tras su paso por un centro penitenciario".
Del mismo modo se pronuncia la defensa de Koldo García. Solicita que lo deje en libertad y se ha ofrecido a pagar una fianza para poder salir de la cárcel, asegurando que su incremento patrimonial está "justificado" por sus ingresos.
También se queja de que el auto de prisión provisional "asume las conclusiones de la acusación sin verificar la solidez de los elementos incriminatorios ni la justificación del riesgo extremo".
La Fiscalía solicita para Ábalos 24 años de cárcel
En este presunto caso de corrupción, Ábalos afronta una petición del Ministerio Público de 24 años de cárcel, la más alta. Para Koldo García se solicitan 19 años y medio de privación de libertad.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a Ábalos y a Koldo García de seis delitos: organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, dos de tráfico de influencias y malversación. Ambos serán juzgados ante los indicios de que se habrían concertado para obtener "un común beneficio económico" en la contratación pública de empresas captadas por Víctor de Aldama, presunto conseguidor y otro de los acusados en este caso.
Justamente, este miércoles el Supremo ha designado a los siete magistrados que juzgarán a Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la presunta obtención de mordidas ilegales en contratos de mascarillas en pandemia.