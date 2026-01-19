El Tribunal Supremo confirma la prisión sin fianza de Ábalos y Koldo García por el caso de las mascarillas

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado este lunes la prisión sin fianza del exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por el denominado caso mascarillas, al seguir apreciándose "riesgo de fuga".

En dos autos a los que ha tenido acceso RTVE, la Sala de Apelaciones, encargada de resolver los recursos de los dos acusados contra los autos de prisión provisional dictados el pasado 27 de noviembre por el magistrado instructor Leopoldo Puente, los ha desestimado tal y como solicitaba la Fiscalía Anticorrupción, que rechazó la semana pasada la puesta en libertad que reclamaban las defensas de Ábalos y García.

Según la Sala de Apelaciones, sigue apreciándose "alto" riesgo de fuga ante la gravedad de las penas solicitadas para ambos por las acusaciones, la solidez de los indicios que las sustentan, y la inminencia de la celebración del juicio oral.

La Sala de Apelación está formada por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena. Tanto la Fiscalía como la acusación popular unificada impugnaron los recursos de apelación y solicitaron confirmar la situación de prisión sin fianza.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN....)