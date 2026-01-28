Accidente de tren en Adamuz y Barcelona, en directo última hora: Maquinistas y sindicatos convocan tres días de huelga en febrero por un cambio de modelo

La investigación del accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero y las incidencias en el servicio de Rodalies en Cataluña siguen marcando la actualidad este miércoles, tras un día en el que el Gobierno ha establecido una indemnización de 210.000 euros por fallecido en los recientes accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, como parte de un conjunto de ayudas inmediatas y adelantos a las víctimas.

Además, el Gobierno y Generalitat de Cataluña han acordado doblar la inversión para el mantenimiento de la infraestructura de Rodalies en los próximos cinco años, con 1.828 millones de euros, dentro del nuevo plan Rodalies 2026-2030.

La tragedia en la localidad cordobesa, que se cobró la vida de 45 personas, mantiene a 19 personas ingresadas, cuatro de ellas en la UCI, mientras avanza la investigación del doble descarrilamiento con la hipótesis más probable que pasa por que la rotura de la vía se debiese a un fallo de la soldadura.