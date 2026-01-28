Accidente de tren en Adamuz y Barcelona, en directo última hora: Maquinistas y sindicatos convocan tres días de huelga en febrero por un cambio de modelo
- El Gobierno establece una indemnización de 210.000 euros por fallecido en los recientes accidentes ferroviarios
La investigación del accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero y las incidencias en el servicio de Rodalies en Cataluña siguen marcando la actualidad este miércoles, tras un día en el que el Gobierno ha establecido una indemnización de 210.000 euros por fallecido en los recientes accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, como parte de un conjunto de ayudas inmediatas y adelantos a las víctimas.
Además, el Gobierno y Generalitat de Cataluña han acordado doblar la inversión para el mantenimiento de la infraestructura de Rodalies en los próximos cinco años, con 1.828 millones de euros, dentro del nuevo plan Rodalies 2026-2030.
La tragedia en la localidad cordobesa, que se cobró la vida de 45 personas, mantiene a 19 personas ingresadas, cuatro de ellas en la UCI, mientras avanza la investigación del doble descarrilamiento con la hipótesis más probable que pasa por que la rotura de la vía se debiese a un fallo de la soldadura.
Accidente de tren en Córdoba y Barcelona, en directo:
-
0:42
Maquinistas y sindicatos convocan tres días de huelga en febrero por un cambio de modelo
El sector del ferrocarril irá a la huelga el 9, 10 y 11 de febrero para exigir un cambio de modelo y recuperar los estándares de seguridad, tras los recientes accidentes en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), una reclamación anunciada por el sindicato de maquinistas Semaf y a la que ya se han adherido CC.OO., el Sindicato Ferroviario y CGT.
Los dos últimos accidentes ferroviarios, que han provocado 46 fallecimientos, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización del servicio de Rodalies (Cercanías) en Cataluña varios días, han desembocado en la indignación de los sindicatos, entre ellos Semaf, que recurre a la huelga como "única vía legal" para recuperar la seguridad del sistema.
El parón está convocado para todo el personal del sector: desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público, porque, según ha incidido CC.OO., "los problemas son transversales y afectan a toda la plantilla".
Asimismo, el 3 de febrero está convocada una primera concentración ante la sede del Ministerio de Transportes, en la que se darán cita representantes de todas las organizaciones sindicales que integran los comités generales de empresa del Grupo Renfe y Adif.
-
0:36
La Generalitat explica que gran parte de las incidencias de Rodalies se repararán el sábado y domingo
La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha precisado este martes que gran parte de las incidencias detectadas en la red ferroviaria de Rodalies se repararán entre el sábado y el domingo, un momento con menor volumen de viajeros. "Son vías operativas, pero hemos acordado que, en favor de que la ciudadanía tenga información clara y se pueda estabilizar el sistema, que mantendremos la propuesta de servicio presentada hasta el viernes", ha explicado la consellera a la prensa, lo que incluye el funcionamiento en las líneas con más actividad y planes alternativos de transporte en el resto de la red.
Así, el sábado y el domingo, dos días con menos movilidad laboral y en el que el número de usuarios es menor, se operará en tramos en los que Adif comunique que se puede trabajar, "para que el lunes podamos tener un servicio dentro de la normalidad", siempre exceptuando los cortes anteriores a la suspensión del servicio de la semana pasada. (Europa Press)
-
00:30
Se retoma el 90% del servicio de Rodalies, aunque con retrasos y algunos tramos cortados
Este martes se ha retomado el 90% del servicio de Rodalies, aunque con retrasos. El Govern dice que el lunes 2 de febrero llegará la normalidad a este servicio ferroviario.
“¿Hoy se ha retomado el 90% del servicio de Rodalies, aunque con retrasos y algunos tramos cortados— 24 horas de RNE (@24horas_rne) January 27, 2026
¿¿El plan de Rodalies se actualiza aumentando un 26% la inversión inicial para todas las mejoras de la red
¿¿ @HuguetGispert | @radio4_rne pic.twitter.com/wbf4nhm7rZ“
-
0:15
El Gobierno y la Generalitat acuerdan doblar la inversión para el mantenimiento de Rodalies hasta 2030
El Gobierno y la Generalitat de Cataluña han acordado doblar la inversión para el mantenimiento de la infraestructura de Rodalies en los próximos cinco años, con 1.828 millones de euros. Todo ello, dentro del nuevo plan de Rodalies para el periodo 2026-2030 que han anunciado ambas administraciones este martes.
En la presentación de la revisión del plan inversor de Rodalies para los próximos años, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, han anunciado que, en total, entre 2020 y 2030 se invertirán 8.037 millones de euros en Rodalies. De esta forma, tras la actualización del plan, se incrementa el volumen de inversión en 1.691 millones de euros, lo que equivale a una subida del 21%. Esto es algo que ya había avanzado este martes el portavoz de ERC, Isaac Albert, en una entrevista a Catalunya Ràdio.
-
00:10
Un total de 19 heridos del accidente de Adamuz siguen hospitalizados tras una nueva alta
Un total de 19 personas, 18 adultos y un menor, permanecen ingresadas en los distintos hospitales andaluces por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), según el último balance facilitado por la Junta de Andalucía, que ha detallado que se ha producido una nueva alta hospitalaria.
En la jornada de este martes hay cuatro pacientes, todos ellos adultos, que permanecen ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), de los que tres se encuentran en el hospital Reina Sofía de Córdoba, y otro en el hospital San Juan de Dios también de la capital cordobesa.
En planta hay ingresados 15 heridos: seis en el Reina Sofía, entre ellos un menor; dos en el Cruz Roja de Córdoba; tres en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, dos en el Hospital Infanta Elena de Huelva, uno en el Virgen del Rocío de Sevilla y otro en el hospital Vithas de Málaga.
Desde que se produjo el accidente ferroviario hace una semana han sido atendidas en los distintos centros sanitarios 126 personas; de ellas 121 adultos y cinco menores. (EFE)
-
00:05
El Gobierno fija una indemnización de 210.000 euros por fallecido en los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida
El Gobierno ha establecido una indemnización de 210.000 euros por fallecido en los recientes accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, como parte de un conjunto de ayudas inmediatas y adelantos a las víctimas que, en conjunto, supondrán 20 millones de euros, y se abonarán en un plazo máximo de tres meses, según ha anunciado este martes el ministro de Transportes, Oscar Puente.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Puente ha avanzado que ya se ha aprobado un real decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas de ambos accidentes. De los 20 millones de euros, la mitad estará destinada a ayudas directas y la otra mitad a anticipos de seguros. En concreto, ha explicado que en el caso de un fallecido, la cuantía que recibirán sus familiares "en un plazo no superior a tres meses" será de algo más de 210.000 euros, de los cuales 72.000 euros corresponderán a una indemnización a fondo perdido, otros 72.000 euros como anticipo del seguro de responsabilidad civil y 72.000 euros más como consecuencia del seguro obligatorio.
-
00:00
