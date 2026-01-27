¿Me pueden despedir si llego tarde por culpa del transporte público? Guía laboral para el caos en Rodalies

Los españoles hacen más de 300 millones de trayectos al mes en transporte público, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE). Solo en el servicio de Rodalies de Cataluña, los viajeros superan la cifra de 400.000 diarios. Las razones por las que se elige este método para llegar a los destinos son innumerables, pero una de las principales es acudir al puesto de trabajo.

Los problemas que en los últimos días están obligando a suspender el servicio de Rodalies hacen que miles de trabajadores tengan que buscar una alternativa para llegar a su empresa. Los retrasos se están convirtiendo en la tónica habitual y surgen las preocupaciones y las dudas sobre qué ocurre cuando el hecho de llegar tarde -por culpa del transporte público- se repite frecuentemente.

Cuando el tren, el metro, el cercanías o el autobús sufren un retraso o, incluso, llegan a suspender su servicio, muchos trabajadores se enfrentan a una disyuntiva incómoda: ¿pierdo mi salario por ese tiempo no trabajado? ¿Me pueden sancionar o hasta despedir por algo que se escapa a mi control? Este artículo abordamos todas las preguntas con especial atención a la situación de Rodalies de Cataluña, uno de los sistemas de cercanías más cuestionado por los usuarios en los últimos años por sus múltiples incidencias.

La puntualidad vs. los obstáculos de la vida Llegar puntual al puesto de trabajo es uno de los pilares que estructura la relación laboral en cualquier empresa. En España, como en el resto de países de nuestro entorno, el horario es un compromiso que forma parte de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. Los acuerdos internos de cada empresa articulan cómo se valora la puntualidad, qué efectos tiene un retraso y qué márgenes hay para justificarlo ante el empleador. El transporte público entra aquí en la ecuación como responsable de retrasos e incidencias que hacen que las expectativas de puntualidad choquen, en ocasiones, con la realidad de la movilidad urbana. El Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015) establece las obligaciones que derivan del contrato de trabajo, entre ellas, la prestación efectiva de trabajo en los tiempos acordados. Aunque no existe un artículo que hable específicamente de “llegar tarde por culpa del transporte público”, la normativa se interpreta en clave general: el contrato exige cumplir horarios, salvo por causa legal justificada. Datos recientes de dos de las redes de cercanías de mayor uso en España (Cercanías de la Comunidad de Madrid y Rodalies de Cataluña) arrojan que los Cercanías de Madrid registraron el pasado mes de septiembre un retraso medio de unos 30 segundos y que su cumplimiento horario alcanzó al 70,7% de sus trayectos. En el caso específico de Barcelona, la puntualidad fue bastante menor. Menos de la mitad (47%) de los trenes llegaron en hora, aunque la mayoría de esas demoras fueron de menos de cinco minutos. Aspecto de la estación de Sants de Barcelona, este lunes, tras la jornada de caos por la interrupción del servicio de Rodalies. QUIQUE GARCÍA / EFE

Retrasos por Rodalies: ¿Podrían despedirme? En general, un retraso es un incumplimiento por parte del trabajador, pero cómo se lo tome la empresa dependerá de si hay circunstancias razonables, como fuerza mayor o causas ajenas al control del propio empleado. Con este planteamiento la pregunta que se hacen muchos es esta: ¿Me pueden despedir si llego tarde por culpa de una incidencia del transporte público? Y la respuesta es que no. Hay una serie de condiciones, que enumera el sindicato USO, que lo hacen improbable: No basta con un solo retraso para un despido. Deben ser "reiterados y han de afectar al funcionamiento de la empresa" que, además, debe "acreditar que existe un incumplimiento importante y constante del contrato". Por tanto, si una empresa despide a un trabajador por un retraso aislado y que, además, está motivado por una causa ajena como la suspensión del servicio de Rodalies, puede enfrentarse a una impugnación y a que se declare el despido como improcedente. Precisamente, los sindicatos UGT y CC.OO. aconsejan a los trabajadores no aceptar nunca un despido por este motivo, porque las razones están fuera de la responsabilidad del empleado. Caos en el restablecimiento de Rodalies: una nueva incidencia en el centro de control provoca cortes y retrasos Los sindicatos recuerdan que, antes de llegar al despido, las compañías tienen otras vías de sanción -si fuera inevitable- como las amonestaciones por escrito, las suspensiones de empleo y sueldo o los descuentos en la nómina para compensar el tiempo de retraso. Todas estas medidas "deben ser proporcionales" y, siempre, tras escuchar las razones del trabajador. Y, en todo caso, las sanciones deben estar debidamente justificadas y nunca serían por una razón puntual que no está en las manos del trabajador como es la suspensión de Rodalies. No obstante, recuerda que cada convenio colectivo puede tener unas reglas específicas sobre la puntualidad que debes consultar. Y, en cualquier caso, conserva los billetes de transporte, los documentos que ofrezca el medio en el que ibas a viajar, captura de comunicaciones, etc. que pueden ser útiles si hubiera un conflicto laboral. Echando un vistazo a la jurisprudencia, existen casos de despidos por múltiples retrasos que han sido tumbados por la justicia tras demostrarse que ciertos retrasos se debieron a situaciones imprevisibles en el transporte púbico y que, además, fueron notificadas por parte del trabajador "de forma diligente y justificada".

Pide justificante al servicio de transporte Para poder demostrar un retraso derivado de las incidencias en el transporte público es importante que solicitemos un justificante por escrito lo antes posible. Es conveniente que sea casi inmediatamente. El documento deberá señalar la incidencia o el retraso ocurrido, la línea, así cómo la fecha, la hora y el sello o la firma de la empresa responsable del servicio. El justificante puede ser físico o digital y debes guardar siempre una copia. Habitualmente, lo puedes solicitar en las estaciones o en los puntos de atención al cliente. Necesitarás tener un billete o abono válido. En algunos casos, como en ciertos autobuses urbanos o interurbanos, el propio conductor puede tener acceso al documento. No obstante, consulta en la página web oficial del servicio las posibilidades que ofrece para conseguir el justificante como este: Justificante que proporciona Rodalies a los viajeros que lo soliciten por las incidencias que afectan a su servicio. RTVE

Retrasos por inclemencias del tiempo Las fuertes inclemencias del tiempo también pueden ser una razón insalvable que impida acudir al puesto de trabajo. Lo vimos tras la reciente dana de Valencia o la enorme nevada de producida por la borrasca Filomena en 2021. Estos fenómenos adversos que imposibilitan llegar a trabajar son el ejemplo perfecto que permitiría utilizar los cuatro días, como máximo, de permiso retribuido. Precisamente, el Ministerio de Trabajo ha vuelto a recordar el pasado fin de semana que existe esta posibilidad de "permiso climático" vigente desde el año 2024. "Cuando se emite un aviso naranja o rojo por condiciones meteorológicas adversas, puedes reducir o modificar tu jornada. También dispones de 4 días de permisos retribuidos por imposibilidad de acudir al centro de trabajo hasta que desaparezcan las circunstancias", ha señalado en la red social X el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz. ““ También la Generalitat de Catalunya apunta a ese permiso de cuatro días remunerado como opción más pertinente dadas las circunstancias. Además, aboga por facilitar el teletrabajo en la medida de lo posible. Precisamente, el Govern ha activado este lunes un decreto para el teletrabajo y de esta forma minimizar la movilidad en Catalunya mientras persista la actual situación. 01.06 min Quién paga qué en el teletrabajo ¿Y qué pasa si no es posible el teletrabajo? La Generalitat sugiere que los trabajadores puedan acogerse al permiso retribuido del que habla el Estatuto de los Trabajadores. Asimismo, ese tiempo no sería recuperable por parte del empleado.