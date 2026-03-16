Los médicos vuelven a la huelga esta semana sin horizonte de acuerdo con Sanidad y con el estatuto marco de bandera

Los profesionales médicos y facultativos de toda España están convocados a partir de este lunes a una nueva semana de huelga, la segunda de este año, para volver a mostrar su rechazo al Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos y reclamar un texto propio que reconozca las particularidades del colectivo, independiente del resto del personal sanitario.

Todo ello, con el diálogo roto entre Sanidad y los seis sindicatos convocantes: la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM); Sindicato Médico Andaluz (SMA); Metges de Catalunya (MC); Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS); Sindicato Médico de Euskadi (SME) y Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’Mega).

La huelga se desarrolla una semana al mes e incluye concentraciones y manifestaciones frente a hospitales y centros de salud.

01.27 min Los médicos van a la huelga para pedir un estatuto propio y una reducción de las guardias

El estatuto marco: principal punto de fricción El estatuto propio para la profesión médica sigue siendo el principal caballo de batalla de estos sindicatos, que piden un texto marco propio que recoja las particularidades de los médicos, además de otras reivindicaciones laborales, como la voluntariedad de las guardias, que computen para la jubilación, una nueva clasificación profesional específica y una interlocución laboral directa. Pero el Ministerio de Sanidad defiende las mejoras laborales de su propuesta, entre ellas, el límite de la jornada a 45 horas semanales y la reducción de las guardias de 24 a 17 horas, e insiste en que el nuevo estatuto recoge un capítulo dedicado a la profesión médica. Se opone, por tanto, a un estatuto marco propio exclusivo de los médicos. Además, añade que llegó a un acuerdo con el Foro de la Profesión Médica -que niegan los sindicatos- que complementa el texto con otras iniciativas, como el inicio de la reforma la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), la implantación de mesas técnicas bajo el paraguas del Estatuto Básico del Empleado Público, y el estudio de la jubilación anticipada para los casos que puedan quedar recogidas por la normativa de la Seguridad Social. El estatuto marco es una ley básica estatal que data de 2003, y tras unas largas negociaciones el Ministerio de Sanidad acordó su reforma el pasado mes de enero con los sindicatos generalistas (SATSE-FSES, CC. OO., UGT y CSIF), que ahora tiene que pasar el trámite parlamentario como proyecto de ley.

Diálogo roto entre sindicatos y Sanidad Tras la primera semana de huelga desarrollada a mediados de febrero, esta segunda fase comienza ahora tras una escalada de reproches en los últimos días entre la ministra, Mónica García, y el Comité de Huelga. El pasado viernes, Mónica García acusó en una carta a los sindicatos médicos de "romper el principio de buena fe y el propósito de diálogo" para seguir "sin margen de negociación". Pero el Comité de Huelga respondía que el Ministerio busca "deslegitimar" sus demandas y "fomentar" la división entre los profesionales sanitarios.