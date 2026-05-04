El Atlético, entre la tranquilidad de Griezmann y las supersticiones de Simeone antes de la vuelta contra el Arsenal

El Atlético de Madrid se ha presentado en Londres para disputar la vuelta de las semifinales de la Champions ante el Arsenal con una mezcla de emociones intensas de las que han dado cuenta en la rueda de prensa en la víspera del partido Diego Pablo Simeone y Antoine Griezmann.

El entrenador y la máxima estrella del equipo han comparecido de nuevo juntos ante los medios de comunicación tal y como hicieron en la precedente eliminatoria de cuartos en Barcelona.

Esta especie de ritual que tanto gusta a muchos equipos y en particular al Cholo Simeone ha comenzado como es norma con las declaraciones del jugador, que se ha mostrado muy ilusionado, confiado y --sobre todo-- calmado antes de afrontar uno de los partidos más importantes del Atlético en los últimos tiempos.

"Tengo muchas ganas de que llegue mañana [martes], mucha ilusión. Es un partido bonito de jugar, de vivirlo y ojalá podamos hacer el nivel de actitud, de presión, como en la segunda parte de la semana pasada" en la que el conjunto colchonero empató (1-1) y pudo marcar más goles al Arsenal, ha dicho Griezmann.

"Cada vez que empezamos la Champions te ves levantando el trofeo. Es el sueño de cualquier niño en su habitación", ha dicho también el francés, que está a las puertas de su segunda final después de la que perdió en 2016 contra el Real Madrid.

"Aquella final, aquel año era muy diferente. Vivía los partidos con mucho estrés, era todo a una velocidad... No sabía cuándo parar, cuándo hacer la pausa. Ahora soy un jugador más completo y más tranquilo y afronto los partidos con más ganas y alegría. Son momentos que crees que van a volver y no vuelven. Ahora estoy más tranquilo, antes lo vivía con mucho estrés, lo pensaba mucho, ahora con más calma y tranquilidad, sabiendo lo que puedo hacer y enfocarme solo en eso", ha explicado el delantero.

Como veterano, también ha explicado la forma en la que ejerce el liderazgo con su actitud dentro y fuera del campo: "No soy mucho de hablar con los jóvenes, sino de dar ejemplo: que me vean con muchas ganas, alegría y mucha motivación. Y en el partido: cuándo dar la pausa o acelerar el juego. En eso ayudo más a los compañeros que por ejemplo [Koke Resurrección] Kokín, el capitán, que es más de hablar, de tranquilizar con la palabra. Yo soy más de acción"

Además, preguntado por su decisión de irse a Orlando a final de temporada y no a la mitad, Griezmann ha dicho que nunca pensó irse antes de que acabara el curso. "Siempre fui claro, mi idea era seguir aquí, porque sabía que se podía hacer algo increíble. No lo dudé y estamos a un paso de jugar otra final. El equipo lo sabe, hay mucha tranquilidad y mucha confianza para mañana", ha comentado.

Después ha sido el turno de Simeone, que como es habitual en él no se ha explayado mucho. El argentino ha estado en el foco de algunos tabloides ingleses estos días después de las polémicas de la ida y había expectación por su intercambio con los periodistas locales.

El primero de los que ha intervenido en la rueda de prensa le ha preguntado a Simeone si es verdad que la expedición del Atlético ha cambiado de hotel por superstición después de las dos derrotas que sufrió en Londres esta temporada, en particular contra el propio Arsenal en la fase de grupos (4-0). El entrenador ha reaccionado riéndose y repitiendo que el motivo del cambio es porque el nuevo alojamiento salía "más barato".

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Por lo demás, el técnico apenas ha dado explicaciones salvo en un momento en el que precisamente ha contrastado su trabajo con el de la prensa para, de paso, eludir dar muchos detalles de cómo afrontan la cita. "Ustedes obviamente siempre buscan algún titular, alguna frase que se salga de lo cotidiano antes de una semifinal. Y la realidad es que tanto los futbolistas como los entrenadores queremos que el partido empiece".

Como decía la canción de otros argentinos, "palabras más, palabras menos".

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