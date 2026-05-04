La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 4 de mayo con Berto Romero y Lola Lolita como invitados

La Revuelta vuelve a cruzar sobre el escenario a dos personajes aparentemente inconexos, dos mundos alejados entre sí. El cómico y actor Berto Romero y la influencer y creadora de contenido Lola Lolita son los invitados de hoy en el programa de David Broncano. Puedes verlo en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también tienes a tu disposición bajo demanda y de forma totalmente gratuita todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones y programas completos de La Revuelta. Además, recuerda que puedes conseguir gratis las entradas para ir como público a la grabación en el teatro Príncipe de Gran Vía de Madrid rellenando el formulario que encontrarás en el siguiente enlace.

LolaLolitaLand, tercera edición Con más de 4,3 millones de seguidores en Instagram y rozando ya los 14 millones en TikTok, Lola Lolita es una de las creadoras de contenido más populares de nuestro país. La joven alicantina, de nombre real Lola Moreno, está considerada uno de los rostros de la Generación Z y, con solo 24 años, está a punto de celebrar este próximo 23 de mayo la tercera edición de LolaLolitaLand. Un festival a medio camino entre el circo y el parque temático, que contará con atracciones, música, actividades y tres shows. De todo ello hablará hoy con David Broncano en La Revuelta. ““