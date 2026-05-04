En directo, juicio del caso mascarillas: Ábalos cree que Jéssica Rodríguez ha sido "coaccionada" y ha pactado con Aldama su declaración

El exministro José Luis Ábalos está declarando este lunes en el Tribunal Supremo como principal acusado por el caso de las presuntas mordidas en los contratos de mascarillas durante la pandemia. Su interrogatorio completa las comparecencias de los acusados en un juicio que comenzó el pasado 7 de abril y al que ya solo le falta practicar la prueba documental y escuchar los informes finales de acusaciones y defensas, tras lo que quedará visto para sentencia.

Ábalos, que se encuentra en prisión preventiva desde noviembre junto al que fuera su asesor ministerial Koldo García, afronta una petición de 24 años de cárcel por parte de la Fiscalía, y que se eleva a 30 años en el caso de las acusaciones populares, encabezadas por el PP. En el caso de Koldo García, la Fiscalía pide para él 19 años, y en el caso del empresario Víctor de Aldama, son siete.

Su declaración llega después de las comparecencias la semana pasada del comisionista Aldama, quien situó al exministro como número dos de una "banda organizada", y de Koldo García, que se deshizo en elogios hacia su exjefe y negó las acusaciones de corrupción pero admitió haber recibido "chistorras" en referencia a billetes de 500 euros. También hablaron los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Policía, que afirmaron que "sin Ábalos" la trama "no hubiera realizado ninguna de las cuestiones que emprendieron".

Asegura que no habló con "nadie" para que Jessica fuera contratada por Ineco El exministro ha negado que influyera para que su examante fuera contratada en Ineco: "Yo no hablé con nadie". Y niega asimismo que indicara a Koldo García que hablara con la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera para facilitar su contratación: "yo le di el currículum a Koldo, pero no pensaba en empresas públicas. De hecho, es donde peor se pagaba. Yo le dije que buscara un nicho que no tuviera que ver con el Ministerio". Afirma que Jessica pasó un proceso de selección, aunque no pasó entrevista porque "no se requería". También ha dicho que él hablaba en alguna ocasión con su examante sobre el trabajo de ella, y que Jessica Rodríguez le decía que hablaba con Joseba, el hermano de Koldo, y le decía que "trabajaba por ordenador".

Cree que Jessica Rodríguez ha sido "coaccionada" y lamenta el "escarnio" por su relación El exministro ha respondido sobre su relación con su examante Jessica Rodríguez desde octubre de 2018 hasta "noviembre o diciembre" de 2019. Ábalos cree que ha sido “coaccionada” para decir que no conoce a Aldama: “Yo la conocí por él”. Y también para “autoinculparse” reconociendo que cobraba un salario sin ir a trabajar al puesto de trabajo que habría obtenido por influencia del exministro: "Ella no dice eso si no se le ha coaccionado. La conozco y nadie hace eso. Nadie dice que no va a trabajar cuando se preocupó de fichar todos los días". Cree por tanto que ha pactado su declaración con Aldama. Ha explicado también cómo terminó su relación, que no fue de forma “abrupta” y se acabó “simplemente porque la relación no podía permanecer”. “Era una relación extramatrimonial (...) yo me iba a separar”, ha dicho Ábalos, que ha admitido que toda la situación “fue muy difícil con dos convocatorias electorales” y el “riesgo de escarnio público” que han acabado sufriendo, ha dicho, él mismo, su exmujer y Jessica Rodríguez. "Soy carne de meme", ha lamentado, añadiendo que él la quería "de verdad". Dice que la relación terminó con “bloqueos telefónicos”: “Ahí descubrí la palabra ghosting”.

Niega que enviase a Aldama a hablar con Guaidó: "Es una farsa" Preguntado por sus viajes, Ábalos ha negado tajantemente que pidiese a Aldama mediar con Juan Guaidó en Venezuela, algo que ha calificado como una "farsa". Así, ha asegurado que no firmó la carta que el empresario aseguró haber entregado en nombre del Gobierno. Todo es, ha dicho Ábalos, una "historia de impostura" que Aldama recargó para darle "rigor".

Niega conocer a la secretaria de Aldama: “No la había visto nunca” Preguntado por su relación profesional con Piedad Losada, secretaria de Aldama, ha dicho que la pregunta le hace “mucha gracia”: “Yo conocí el otro día a la señora esta, no la había visto nunca ni hablado nunca con ella”. “¿Cómo me van a poner una secretaria particular cuando Aldama la tenía compartida por todos sus socios?”, se ha preguntado, y ha destacado la “dificultad” de Losada para “atender a toda la red” del comisionista.

Koldo le presentó a Aldama de forma "apresurada" Sobre cuándo conoció a Aldama, ha dicho que no tiene una "fecha precisa" y ha ironizado con que no tiene "nada que celebrar" al respecto, aunque ha situado la fecha en el último trimestre de 2018, en septiembre u octubre. "Sé que fue una presentación muy apresurada por parte de Koldo. Recuerdo que me estaba subiendo al coche", ha afirmado. Pero ha negado que fuera el 31 de agosto como sostiene la UCO porque, ha dicho, en aquella fecha él estaba en Londres.

Incorporó a Koldo de asesor "en agradecimiento" a su "esfuerzo" Preguntado por su relación con Koldo García, ha dicho que le contrató inicialmente por recomendación de Santos Cerdán tras conocerlo en Miranda de Ebro durante las primarias socialistas de 2017. Ha dicho que era una persona que le acompañaba "las 24 horas al día" durante meses. Fue su conductor, su seguridad personal y tuvo "una atención personal cada vez más intensa". Así, cuando accedió al Ministerio, le situó como asesor "en agradecimiento a toda esa entrega". Respecto a su designación como miembro del Consejo de Puertos del Estado y de Renfe, ha asegurado que no hizo "nada distinto" a lo que hicieron los anteriores ministros porque "todos los miembros del gabinete forman parte de alguno de estos consejos". Y sobre si reunía los requisitos para estar en el Consejo, ha respondido: "No tenía que aportar nada y el acceso a los consejos no es en función del mérito ni la capacidad. No se exige realmente nada más que la confianza del que nos nombra".

Entran los acusados y la defensa de Koldo rechaza la petición de Aldama Los tres principales acusados han llegado al Tribunal Supremo alrededor de las 09.30. Ábalos y Koldo García lo han hecho en furgón policial tras ser trasladados desde prisión. A su llegada, la defensa de Koldo García ha rechazado la petición que hizo Aldama para escuchar en el juicio una grabación del exasesor de Ábalos en la que pacta con el exministro una comisión de cinco millones por la venta del cuartel general de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). "Eso no es de esta causa", ha dicho Leticia de la Hoz, que ha dado a entender que eso "no lo pueden poner" en el juicio y ha recalcado que "no es una cosa de Aldama" sino que tiene "el membrete de la UCO" en otra causa distinta. Asimismo, ha asegurado que por su parte han pedido que se escuche otra grabación "donde Aldama reconoce que no pagó nada con mascarillas": "Vamos a ver".