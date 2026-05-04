El juicio por el caso mascarillas llega a la recta final con la declaración de Ábalos
- La declaración de Ábalos es la última tras las de Aldama y Koldo García, también acusados
- Responderá por las mascarillas, los presuntos enchufes de amigas y la presunta financiación irregular del PSOE
El juicio en el Tribunal Supremo por la presunta compra irregular de mascarillas a cambio de mordidas en el Ministerio de Transportes durante la pandemia, en el que están acusados el exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, llega esta semana, la quinta desde que empezó, a su recta final con la declaración del exdirigente socialista, quien este lunes se someterá a las preguntas de las partes.
Ábalos, que se encuentra en prisión preventiva desde el pasado mes de noviembre junto al que fuera su asesor ministerial Koldo García, afronta una petición de 24 años de cárcel por parte de la Fiscalía, y que se eleva a 30 años en el caso de las acusaciones populares, encabezadas por el PP. En el caso de Koldo García, la Fiscalía pide para él 19 años, y en el caso del empresario, son siete años.
Después de haber escuchado la semana pasada las declaraciones de Aldama, quien situó al exministro como número dos de una "banda organizada", y de Koldo García, quien se deshizo en elogios hacia su exjefe, negó las acusaciones de corrupción, aunque admitió haber recibido "chistorras" en referencia a billetes de 500 euros, será el turno de Ábalos.
Inicialmente su declaración estaba prevista para el pasado miércoles por la tarde, pero el extenso interrotagorio a Aldama ese día y el del exasesor ministerial al día siguiente, que concluyó pasadas las 18:00 horas, hizo que la comparecencia del exministro se pospusiera a este lunes, pues según su abogado, "no estaba ya en condiciones" de someterse al interrogatorio de las partes en ese momento.
Contratos de mascarillas, presunta financiación irregular del PSOE y los enchufes de sus amigas
Este lunes, Ábalos tendrá que responder, entre otras cuestiones, por la compra de mascarillas a través de Soluciones de Gestión, empresa vinculada a Víctor de Aldama. Los responsables de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realizaron la investigación del caso situaron al exministro como la persona esencial, sin la cual la trama no habría podido realizar "ninguna de las cuestiones que emprendieron", aunque consideraron que Aldama era "el jefe" porque era el que "paga y manda".
El presunto conseguidor de la trama aseguró que si está en una "banda oranizadada" como dice la UCO, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez estaría en "el escalafón 1"; Ábalos, en el 2; Koldo García, en el 3, y él mismo, en el 4.
Aldama se enfrenta a una pena bastante inferior a los otros dos acusados porque decidió colaborar con la Justicia tras su ingreso en prisión por el caso hidrocarburos, y por el que está siendo investigado en la Audiencia Nacional.
En su declaración en el juicio en el Supremo, el empresario aseguró que llevó a la casa de Ábalos mordidas de constructoras que también sirvieron para financiar al PSOE y cifró entre 3,5 millones y 4 millones de euros el dinero que entregó al exministro y su exasesor, de los que en torno a 2 millones se los dio desde que se inició su relación en 2018 hasta 2020.
Sin embargo, Koldo García lo negó al día siguiente y se definió como un simple "asesor" que hacía todo lo que fuera necesario para "ayudar a todo el mundo", o "quitarle carga de trabajo o dolores de cabeza innecesarios" al ministro, a quien, dijo, estaría "agradecido toda la vida".
También exculpó al exministro de las mordidas y dijo que ni él mismo, ni Ábalos sabían que Aldama había cobrado comisiones por las mascarillas. Además, el exasesor desvinculó a Sánchez y aseguró que no tenía ningún trato con él desde que llegó a Moncloa, lo contrario que había dicho Aldama, quien había afirmado que la relación etre Koldo y el presidente era muy estrecha y que hablaban con frecuencia.
Asimismo Ábalos tendrá que responder por los presuntos enchufes en empresas públicas relacionadas con Transportes a varias mujeres, entre ellas, su expareja Jéssica Rodríguez, y la exmiss Asturias Claudia Montes; por el cobro de dinero en efectivo del PSOE, que según Koldo García, era solo el cobro por gastos adelantados; o por lo piso que la trama pagó para que viviera su expareja o el chalet de La Alcaidesa (Cádiz).
Una vez concluya la declaración de Ábalos, previsiblemente este martes será el momento en el que las partes expondrán sus conclusiones finales. Por último, los acusados tendrá derecho al último turno de palabra antes de que el juicio quede visto para sentencia, probablemente esta misma semana.