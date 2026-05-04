El juicio por el caso mascarillas llega a la recta final con la declaración de Ábalos

El juicio en el Tribunal Supremo por la presunta compra irregular de mascarillas a cambio de mordidas en el Ministerio de Transportes durante la pandemia, en el que están acusados el exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, llega esta semana, la quinta desde que empezó, a su recta final con la declaración del exdirigente socialista, quien este lunes se someterá a las preguntas de las partes.

Ábalos, que se encuentra en prisión preventiva desde el pasado mes de noviembre junto al que fuera su asesor ministerial Koldo García, afronta una petición de 24 años de cárcel por parte de la Fiscalía, y que se eleva a 30 años en el caso de las acusaciones populares, encabezadas por el PP. En el caso de Koldo García, la Fiscalía pide para él 19 años, y en el caso del empresario, son siete años.

Después de haber escuchado la semana pasada las declaraciones de Aldama, quien situó al exministro como número dos de una "banda organizada", y de Koldo García, quien se deshizo en elogios hacia su exjefe, negó las acusaciones de corrupción, aunque admitió haber recibido "chistorras" en referencia a billetes de 500 euros, será el turno de Ábalos.

Inicialmente su declaración estaba prevista para el pasado miércoles por la tarde, pero el extenso interrotagorio a Aldama ese día y el del exasesor ministerial al día siguiente, que concluyó pasadas las 18:00 horas, hizo que la comparecencia del exministro se pospusiera a este lunes, pues según su abogado, "no estaba ya en condiciones" de someterse al interrogatorio de las partes en ese momento.