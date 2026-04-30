El PSOE cuestiona dar "pábulo" a Aldama y le acusa de "mentir" sin aportar pruebas para "ensuciar a todo el mundo"
- El PP asegura que con la declaración del presunto comisionista "se conectaron todas las causas que cercan al sanchismo"
- Sumar y ERC restan credibilidad también a la declaración a Aldama, Podemos y Vox dudan
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha criticado este jueves que se dé credibilidad al "presunto delincuente" Víctor de Aldama, al que ha acusado de mentir y de "ensuciar a todo el mundo".
López ha hecho estas afirmaciones en los pasillos del Congreso, tras la declaración de este miércoles de Aldama en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra él, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera asesor de este Koldo García, durante la que acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar en el "escalafón 1" de la "banda organizada" a la que ha asumido pertenecer.
Según López, Aldama está mintiendo como estrategia de su propia defensa, no presenta "ni una sola prueba" y está "ensuciando a todo el mundo: al PSOE, al Gobierno, a Pedro Sánchez,...", mientras él "lleva años en libertad" y sigue haciendo sus "negocios oscuros". "¿Por qué le damos pábulo a este personaje?", ha cuestionado el portavoz socialista, para quien no puede ser que un "presunto delincuente", como Aldama, "diga lo que le dé la gana".
A preguntas de los periodistas, López ha respondido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre que si tras la declaración Aldama ante el Supremo, Sánchez no se ha querellado contra él, es porque su testimonio "no era una inventada" y refleja "corrupción, tráfico de influencias y prostitución pagada con dinero público".
"¿Y entonces qué decimos? ¿Como él, que se fue de vacaciones con un narcotraficante y digo yo: Feijóo es un narcotraficante?", ha contestado en alusión a la fotografía tomada en 1995 en la que aparecía el líder del PP con el narcotraficante gallego Marcial Dorado en un yate.
El PP insiste que si Sánchez no se querella "da presunta veracidad" a Aldama
Desde el propio PP, su secretario general, Miguel Tellado, ha insistido en el mensaje de que cada hora que pasa sin que Sánchez presente una querella contra Aldama, "le da presunta veracidad" al "gravísimo testimonio".
Tellado ha señalado que con la declaración de Aldama como acusado "se conectaron todas las causas judiciales que cercan al sanchismo" -- "mascarillas, hidrocarburos, Air Europa, Delcy Rodríguez y financiación ilegal del PSOE"-- y que eso deja claro que "no hay varias trama" sino que todas son parte del mismo caso, el "caso Pedro Sánchez".
"Si Sánchez, como demuestra, no tiene defensa, entonces es porque no tiene ni presente ni futuro para sí en nuestro país. Si todos los caminos llevan a la misma persona, es porque Pedro Sánchez es la persona, es el caso y es el capo", ha resumido.
Fuentes del PSOE han denunciado este jueves la "ignorancia" y "mal fe" del PP, ya que, según han explicado, el PSOE ya solicitó en 2024 amparo al Supremo para actuar frente a las "injurias" de Aldama, a lo que el alto tribunal dijo que en ese momento no procedía y había que esperar al final del procedimiento.
Según los socialistas, Feijóo y el PP "está acostumbrado" a dar credibilidad a personas con problemas con la justicia: "Lo vemos con Aldama, pero también lo vimos con su amigo Marcial Dorado. De aquellos viajes en barca, este chapoteo en la política del barro", han señalado.
Sumar tampoco da credibilidad al presunto comisionista del caso Koldo
En la misma línea se ha pronunciado el portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, para quien la declaración de Aldama "no tiene ninguna credibilidad", porque "no hay ningún elemento que la sustente".
Santiago ha contrastado el juicio a Ábalos con el del caso Kitchen, al considerar que no tiene sentido que dirigentes del PP, como Mariano Rajoy o María Dolores de Cospendal, sean "eximidos". "Hay una impunidad estructural y una impunidad que siempre afecta a la derecha de este país", ha dicho. "Es evidente que no hay ninguna prueba que lo sustente y que se está intentando tapar el juicio de la Kitchen", ha insistido.
En uno de los socios de gobierno, ERC, se expresan de manera similar. "Entiendo que tiene pruebas, que las aporte", ha dicho el portavoz de la formación catalana en el Congreso, Gabriel Rufián, a preguntas de los medios de comunicación, que le han respondido que no las ha presentado. "Pues entonces es una declaración más", ha zanjado Rufián antes de pasar al interior del hemiciclo.
Algo más distantes son en Podemos, que no se mojan pero avisan al PSOE. "Lamentablemente el PSOE nos lo ha puesto muy difícil para distinguir guerra sucia y lo que son verdaderos casos de corrupción", ha dicho la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.
Y en Vox no se fían ni de Aldama ni de ninguno de los implicados en el caso. "No resulta de fiar ninguno de los que han estado metidos en ese contubernio y en esa trama de corrupción, la más grande de nuestra democracia", ha señalado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, que espera que la justicia "esclarezca" la verdad.