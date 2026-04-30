El PSOE cuestiona dar "pábulo" a Aldama y le acusa de "mentir" sin aportar pruebas para "ensuciar a todo el mundo"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha criticado este jueves que se dé credibilidad al "presunto delincuente" Víctor de Aldama, al que ha acusado de mentir y de "ensuciar a todo el mundo".

López ha hecho estas afirmaciones en los pasillos del Congreso, tras la declaración de este miércoles de Aldama en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra él, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera asesor de este Koldo García, durante la que acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar en el "escalafón 1" de la "banda organizada" a la que ha asumido pertenecer.

Según López, Aldama está mintiendo como estrategia de su propia defensa, no presenta "ni una sola prueba" y está "ensuciando a todo el mundo: al PSOE, al Gobierno, a Pedro Sánchez,...", mientras él "lleva años en libertad" y sigue haciendo sus "negocios oscuros". "¿Por qué le damos pábulo a este personaje?", ha cuestionado el portavoz socialista, para quien no puede ser que un "presunto delincuente", como Aldama, "diga lo que le dé la gana".

06.12 min Aldama apunta a Sánchez sin pruebas

A preguntas de los periodistas, López ha respondido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre que si tras la declaración Aldama ante el Supremo, Sánchez no se ha querellado contra él, es porque su testimonio "no era una inventada" y refleja "corrupción, tráfico de influencias y prostitución pagada con dinero público".

"¿Y entonces qué decimos? ¿Como él, que se fue de vacaciones con un narcotraficante y digo yo: Feijóo es un narcotraficante?", ha contestado en alusión a la fotografía tomada en 1995 en la que aparecía el líder del PP con el narcotraficante gallego Marcial Dorado en un yate.

El PP insiste que si Sánchez no se querella "da presunta veracidad" a Aldama Desde el propio PP, su secretario general, Miguel Tellado, ha insistido en el mensaje de que cada hora que pasa sin que Sánchez presente una querella contra Aldama, "le da presunta veracidad" al "gravísimo testimonio". Tellado ha señalado que con la declaración de Aldama como acusado "se conectaron todas las causas judiciales que cercan al sanchismo" -- "mascarillas, hidrocarburos, Air Europa, Delcy Rodríguez y financiación ilegal del PSOE"-- y que eso deja claro que "no hay varias trama" sino que todas son parte del mismo caso, el "caso Pedro Sánchez". "Si Sánchez, como demuestra, no tiene defensa, entonces es porque no tiene ni presente ni futuro para sí en nuestro país. Si todos los caminos llevan a la misma persona, es porque Pedro Sánchez es la persona, es el caso y es el capo", ha resumido. Fuentes del PSOE han denunciado este jueves la "ignorancia" y "mal fe" del PP, ya que, según han explicado, el PSOE ya solicitó en 2024 amparo al Supremo para actuar frente a las "injurias" de Aldama, a lo que el alto tribunal dijo que en ese momento no procedía y había que esperar al final del procedimiento. Feijóo ve "gravísimo" que Aldama apunte a Sánchez "como el 'uno' de una organización criminal" ante el Supremo Según los socialistas, Feijóo y el PP "está acostumbrado" a dar credibilidad a personas con problemas con la justicia: "Lo vemos con Aldama, pero también lo vimos con su amigo Marcial Dorado. De aquellos viajes en barca, este chapoteo en la política del barro", han señalado.