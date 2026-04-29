El PSOE volverá a pedir amparo al Supremo ante las "injurias" de Aldama y niega "financiación ilegal" en el partido

Tras la declaración en el Tribunal Supremo del presunto conseguidor y comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, en la que ha apuntado en varias ocasiones al PSOE e incluso a Pedro Sánchez, el partido ha anunciado que volverá a pedir amparo al alto tribunal para actuar ante las "injurias" que según ellos ha pronunciado este miércoles. El Partido Socialista sostiene que "no existe financiación ilegal" en la formación.

"Estamos ante una estrategia conocida: en su derecho de defensa, el engaño es su principal herramienta. Señalar sin pruebas y generar ruido donde no hay delitos", aseguran fuenes del PSOE.

La organización ya planteó querellarse contra Aldama a finales de 2024 después de que el empresario implicara al partido en un supuesto cobro de comisiones ilegales, pero el juez instructor declinó otorgar en aquel momento la preceptiva licencia solicitada para dar ese paso al considerar que podría generar disfunciones procesales mientras seguía la fase de instrucción.

"Frente a cualquier indicio de corrupción, el PSOE actúa con tolerancia cero, transparencia y medidas contundentes desde el primer minuto. Ojalá todos los partidos hicieran lo mismo", indican las mismas fuentes. "El PSOE es tajante: no aceptamos lecciones de quienes han tenido cajas B, sobresueldos o sentencias firmes por corrupción", concluyen.

Desde el Gobierno también se muestran tranquilos tras la declaración de Aldama, a quien tildan de "gran mentiroso". Fuentes del Ejecutivo también han recordado que los acusados tienen derecho a mentir, tal y como la propia ley les reconoce.